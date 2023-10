Mihai Pascu a dat primele declarații. Tatăl tânărului Vlad Pascu care, drogat fiind, a accidentat mortal două persoane la 2 Mai s-a decis să vorbească. El a făcut, luni, primele declaraţii după incidentele în care sunt implicaţi membrii familiei sale.

Mihai Pascu a catalogat situaţia ca fiind „un dezastru”. Afaceristul a susținut că fiul său a greşit foarte mult. Acesta a precizat că înţelege prin ce trec părinţii victimelor. Explicația este legată de faptul că el însuși are trei copii.

„Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceea. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (…) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult”, a declarat, luni, Mihai Pascu.

Mihai Pascu a menționat că a venit în România pentru două zile. Acesta s-ar fi folosit de deplasare pentru a-și face o lucrare stomatologică la Constanţa. El a subliniat că presiunea asupra familiei sale a fost enormă.

„Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a mai afirmat tatăl lui Vlad Pascu.