Medicii i-au făcut recent necropsia Cristinei Țopescu. În urma acesteia s-a constat clar, ceea ce au spus de fapt și oamenii legii, că vedeta nu s-ar fi sinucis, așa cum s-a vehiculat în primă fază.

Poliţiştii exclud ipoteza sinuciderii

O dovadă că jurnalista Cristina Țopescu a murit înainte de Sărbători a fost confirmată de autorități. Potrivit INML, ipoteza conform căreia vedeta a încetat din viață înainte de Anul Nou se adeverește. În primă fază, Institutul de Medicină Legală a întocmit un raport preliminar,dar nu a fost stabilită cauza decesului în cazul jurnalistei Cristina Țopescu, potrivit surselor Antena 3.

”Urmează ca la histopatologie și toxipatologie rezultatele să vină mult mai târziu. Rezultatele vor fi precizate în trei săptămâni, o lună. Autopsia a fost făcută însă nu s-a putut stabili cauza morții, din cauza stării avansate de putrefacție”, a precizat jurnalista Adina Anghelescu.

Totuși, câteva ore mai târziu, au început să apară și alte informații concrete, în sensul în care decesul ar fi suferit aproximativ de două săptămâni și se exclude total ipoteza unei sinucideri.

”Nu s-a găsit un bilet de adio, oricât de mult s-a căutat unul. În plus, chiar dacă, din câte se pare, ea lua medicamente de somn, nici aici nu este relevant să se meargă pe varianta unei curmări premature a vieții. În concluzie, Cristina Țopescu a murit din cauze naturale”, au dezvăluit surse de la fața locului.

Fiica lui Cristian Țopescu, gasită moartă în casă

Cristina Țopescu a murit, dar oamenii trebuie să își aducă aminte totul despre ea, ca despre o valoare a presei românești. Ea a fost absolventă a Facultatii de Limbi Străine, secția engleza – italiană, din cadrul Universității București. De mică, aflată în preajma marelui crainic Cristian Țopescu, a fost atrasă de mirajul micului ecran, în perioada 1970 – 1979 apărând în nenumărate emisiuni pentru copii și tineret produse la TVR. O vreme, după terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale „Contemporanul” (corector) și „Cinema”. În plus, făcea și traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video. În vara anului 1989, a încercat să ajungă clandestin în Germania (unde se afla mama sa, prima soție a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsă la graniță, astfel că, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la începutul lui 1990, când democrația s-a instalat și în România. A revenit în televiziune in 1991,la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.

Te-ar putea interesa și: