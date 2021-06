Este moment decisiv în cazul Caracal. Constantin Pistol, polițistul care a stat de vorbă 20 de minute cu Alexandra Măceșanu și a abandonat-o apoi, a pornit o acțiune dură. El a fost nemulțumit de decizia șefilor, care au decis să-l scoată din schemă, după teribilul scandal din cazul Caracal.

Urmare a demersului șefilor, Constantin Pistol a deschis un proces împotriva Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliței Române. Polițistul a susținut că ar fi fost dat jos din funcția de conducere în mod abuziv și a solicitat să fie numit din nou șef al Biroului Investigații Criminale al Poliției Caracal. Tribunalul Olt i-a respins cererea, ca neîntemeiată.

Constantin Pistol a contestat, însă, decizia, făcând trei cereri de recurs. Curtea de Apel Craiova i-a dat, recent, dreptate.

Decizia care schimbă totul în cazul Caracal

„Admite recursurile. Casează sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, a decis Curtea de Apel Craiova, admițând, tacit, că Pistol ar fi putut fi sancționat pe nedrept de IGPR și MAI.

Ofițerul de poliție Pistol și soția acestuia, grefieră la Judecătoria Caracal, au fost verificați de Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce în presă s-a spus că aceștia au dat informații contradictorii cu privire la bunurile deținute, dar și cu privire la conturile bancare și veniturile încasate. ANI a ajuns la concluzia că aceștia nu trebuie să fie sancționați, fiindcă n-au avut interese ascunse atunci când au semnat declarațiile în cauză.

Polițistul Pistol a susținut că deține un teren intravilan de 2.184 mp, cumpărat în 2005, în timp ce grefiera Mihaela-Ioana Pistol, soția ofițerului, a susținut că familia ei nu are niciun teren. La rubrica „Bunuri imobile”, el a scris că deține un autoturism și o autoutilitară, iar soția a declarat că familia ei are doar un autoturism. La capitolul datorii, în timp ce angajatul Ministerului Afacerilor Interne a declarat că are un credit de 50.000 de euro la o bancă, nevasta angajată a Ministerului Justiției a susținut că aceleași datorii la o altă instituție bancară.