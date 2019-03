Marea Britanie trebuie să participe la alegerile europarlamentare dacă se va amâna ieşirea din blocul european până după 1 iulie, a anunţat Gregor Schusterschitz, delegatul Austriei la negocierile privind Brexitul, într-un interviu publicat duminică.

Premierul britanic Theresa May este aşteptat să meargă la Bruxelles săptămâna viitoare pentru a cere o amânare scurtă a procesului de ieşire din UE după ce parlamentul britanic a votat în favoarea extinderilor negocierilor până după termenul limită de 29 martie.

„Trebuie să aşteptăm şi să vedem ce va propune guvernul de la Londra. Dacă va fi o amânare până după 1 iulie, atunci Marea Britanie va trebui să participe la alegerile europarlamentare din mai”, a afirmat Schusterschitz într-un interviu acordat ziarului Der Standard.

„UE nu a respins niciodată în negocieri ceva din motive principiale. Acest lucru se aplică şi amânării: nu ar trebui să eşueze din cauza noastră”, a afirmat el.

Mai mulţi lideri din UE au declarat deja că Marea Britanie ar trebui să părăsească blocul european înaintea alegerilor din mai sau să participe la alegerile europarlamentare.

În interviu, Schusterschitz a afirmat că este posibil ca UE să fi fost prea blândă cu Marea Britanie şi să acorde prea mult timp pentru discuţiile domestice.

„Poate am fi putut fi mai duri în unele momente. Nu am făcut acest lucru aşa că am permis probabil prea mult scenei politice britanice să piardă vremea şi să nu răspundă unor întrebări cu adevărat dificile, care sunt discutate acum”, a afirmat el.

SURSA: NEWS