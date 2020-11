Totuși, recent, a ieșit la iveală un document care dă totul peste cap și care scoate la lumină noi detalii din divorțul acestora. Deși artistul și-a dorit ca acest divorț să fie unul pașnic, lucrurile încep să se complice.

Document: Ce detalii au apărut

Pepe a depus în instanță un document care indică faptul că Raluca Pastramă l-ar fi înșelat cu un alt bărbat, arată spynews.ro.

În declarația menționată anterior, artistul a notat că a fost contactat de către un jurnalist de investigații care i-a spus că soția sa a fost surprinsă la munte în compania unui alt bărbat.

Jurnalistul l-a întrebat chiar dacă acesta este motivul divorțului însă la acel moment artistul a negat totul, considerând că presa încearcă să găsească știri mondene.

”Am fost informat de un jurnalist de investigatie ca detine probe despre sotia mea cum ca aceasta in data de 08-09 2020 a fost in compania unui alt barbat pe nume … din … in Poiana Brasov in complexul …. si a altor persoane si m-a intrebat daca asta este adevaratul motiv al divortului nostru, rugandu-ma sa dau detalii in acest sens. La auzul acestor informatii am negat total cele spuse de jurnalist crezand ca presa incearca sa gaseasca stiri mondene.”, spune Pepe.

A verificat informațiile primite

În urma celor auzite de la jurnalistul de investigații, Pepe a încercat să verifice dacă informațiile primite sunt adevărate și a început să caute dovezi cu privire la acest subiect.

După mai multe căutări, artistul a realizat că între soția sa și acel bărbat există o legătură.

”Ulterior acestor situatii, am verificat pe retelele de socializare si am constatat ca informatiile au ceva corespondent in spusele jurnalistul, observand ca sotia mea urmareste frecvect pagina de instagram a domnului … si invers, acestia apreciindu-se reciproc si dovedind ca sunt apropiati.

Tot la acel moment am analizat discutiile anterioare cu sotia mea si mi-am amintit ca aceasta in data de 06.11.2O2O mi-a solicitat rotile de iarna de la autoturism motivand ca se strica vremea.

De asemenea mi-am amintit ca fetitele au stat la mine acasa din data de 06.11.2O2O pana in data de O8.11.2O2O, aceastea dorind sa ramana in continuare insa mama lor nu a fost de acord si le-a luat.”, se mai arată în documentul citat de sursa anterior menționată.

Raluca a avut o reacție neașteptată

Dorind să fie în totalitate sigur, Pepe s-a întâlnit cu Raluca în apropierea stadionului Dinamo, acolo unde fiicele sale practică tenis.

Artistul relatează că mama fiicelor sale a avur o reacție neașteptată atunci când i-a precizat cele spuse de jurnalistul de investigații.

”Pentru a putea verifica in integralitate cele sus mentionate, tot in data de 19.11.2O2O m-am indreptat catre stadionul Dinamo unde fetitele aveau ora de tenis, dorind sa vorbesc cu sotia mea sa clarific subiectul spus de jurnalistul de presa.

Aici, am dat de sotia mea ln masina vorbind la telefon si inchizand instant cand m-a vazut, fiind agitata. Am urcat in masina, am salutat-o, am intrebat-o de fetite si i-am explicat despre telefonul primit de la jurnalistul de presa, argumentandu-i ca trebuie sa stiu adevarul ca sa nu spun lucruri care pot sa nu fie adevarate.

Aceasta a devenit si mai agitata iar la intrebarea mea daca ea cunoaste o persoana pe nume …, a raspuns sec da. de la munte.”, spune artistul.

Pepe neagă acuzațiile de violență

Raluca Pastramă a cerut un ordin de protecție împotriva lui Pepe, acuzându-l de violență. Artistul neagă aceste acuzații și declară în documentul menționat că nu a agresat-o fizic pe soția sa, dar că a ridicat tonul la ea și nu a avut o reacți calmă.

”Discutia dintre noi a devenit un pic mai aprinsa in momentul in care sotia mea mi-a confirmat faptul ca intr-adevar in data de 08-09.11.2O2O a plecat la munte petrecand cu o gasca de prieteni, printre care si …. cu care deja fltrtreaza. Aceasta fiind agitata si incepand sa ma jigneasca ca nu este treaba mea ce face ea cu viata ei (…)”

Raluca a început să devină agresivă

Artistul menționează că Raluca Pastramă a încercat să îl provoace la violență, înjurându-l și jignindu-l.

”Precizez faptul ca, pe fondul acestor discutii sotia mea m-a injurat, ma jignit, ma scuipat, incercand prin acest comportament sa ma provoace, insa acest plan nu i-a reusit, eu pastrandu-mi calmul si neluand in seama toatecele spuse si primite de la ea”, a mai declarat Pepe în document.