Potrivit informațiilor cancan.ro, în urmă cu doar câteva zile, Pepe a fost surprins într-o lumina diferită. Se pare că Raluca Pastramă a fost nevoită să solicite ordin de protecție, după ce soțul ei a agresat-o.

Mai exact se pare că în urmă cu doar câteva zile, Raluca Pastramă a mers alături de fetițele sale la baza Dinamo, acolo unde micuțele au avut un antrenament de tenis. Potriit sursei citate, Pepe a sunat-o pe Raluca și a întrebat-o unde este, iar bruneta i-a răspuns, spunându-i exact unde se află. Pepe nu a stat pe gânduri așa că a ajuns la fața locului și a avut un schimb de replici acide cu soția sa.

Se pare că discuția dintre cei doi nu a avut un rezultat tocmai favorabil, întrucât Pepe ar fi agresat-o pe Raluca Pastramă de trei ori, în fața fiicelor pe care le are cu bruneta, micuțele aflându-se la numai câțiva pași de locul în care s-au produs scenele șocante.

Pepe, un om violent?

Pepe și-a ieșit din minți încă din primele momente ale discuției aprinse cu Raluca Pastramă. Artistul ar fi strâns-o de gât pe aceasta, lăsându-i inclusiv urme. De asemenea, el nu s-a oprit aici. La un momendat, Pepe a smucit mâna soției sale și ar fi lovit-o de mațiă, cu forța, mai precizează cancan.ro.

Sursa citată mai precizează faptul că după toate aceste evenimente bizare, Pepe a fugit de la fața locului, iar fiicele celor doi se aflau de față când mama lor a fost abuzată.

Decizia luată de Raluca

După acest episod traumatizant, Raluca Pastramă nu a mai rezistat și a luat o decizie radicală. Soția lui Pepe și-a contactat avocații și a hotărât să obțină custodie exlcusivă a celor două fetițe pe care cei doi le au împreună.

De asemenea, se pare că în urmă cu câteva zile, Raluca Pastramă a luat decizia momentului. Bruneta a deschis o acțiune în instanță împotriva lui Pepe, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din București, având ca obiect emiterea unui ordin de protecție.

Despărțirea dintre Raluca Pastramă și Pepe a generat o serie de controverse. Anunțul a fost făcut de artist, care susținea că divorțul va avea loc cu acordul ambelor părți.

”Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar,de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, mărturisea Pepe.