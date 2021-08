Dan Vîlceanu, liderul PNL Gorj şi persoana pe care Florin Cîţu ar dori să o pună în fruntea Ministerului de Finanţe, rămas fără un ministru plin după demiterea lui Alexandru Nazare, sare în apărarea premierului în scandalul legat de condamnarea din Statele Unite.

Dan Vîlceanu: Florin Cîţu nu are cazier judiciar în Statele Unite

Vîlceanu susţine că Florin Cîţu le spusese apropiaţilor săi despre faptul că a fost reţinut după ce a fost prins conducând sub influenţa alcoolului, dar că nu are cazier din acest motiv. Liderul PNL Gorj oferă şi mai multe argumente în acest sens: Cîţu a lucrat în mai multe locuri unde ar fi trebuit să prezinte un astfel de cazier, iar în 2016 şi-a reînnoit viza pentru SUA, ceea ce nu ar fi fost posibil dacă avea un cazier judiciar.

“Lui Florin Cîțu i-a trebuit cazier de la FBI ca să poată lucra la Banca Naţională a Noii Zeelande. Deci nu există un cazier judiciar pe care să îl aibă în America. La Banca Europeană de Investiţii i-a trebuit cazier judiciar şi din SUA şi din Noua Zeelandă. Nu putea să se angajeze dacă avea cazier. Discuţia despre infracţiune, penal, nu-şi au rostul. În 2016 şi-a reînnoit viza pentru America, cum putea dacă avea astfel de probleme în cazier?”, a declarat Dan Vîlceanu, potrivit România TV.

De unde a venit informaţia privind trecutul lui Florin Cîţu?

Între timp, site-ul care a publicat prima dată informaţia privind incidentele în care a fost implicat Florin Cîţu în SUA a recunoscut de unde a primit această informaţie.

Site-ul Legalizam.ro afirmă, prin vocea lui Cristian Dide, cunoscut protestatar #rezist, că sursa informației privind problemele lui Florin Cîțu din SUA este Partidul Național Liberal, scrie jurnalistul Robert Turcescu pe pagina sa de Facebook.

„Această informație a fost un cadou pentru noi. Nu știm daca a fost un „cadou” de la USR pentru coaliție, dar vă garantez că noi am primit informația de la PNL. Nu suntem interesați de luptele politice din PNL.

Prin Statutul asociației Evoluție în Instituție ne-am asumat informarea cetățenilor. Am considerat că această informație este de interes public. Referitor la întârzierea postării: lipsă de resurse, de asta nu am postat când am promis. Și eu m-am gândit că a fost o prostie că s-a suprapus cu 10 august. Cu respect, Cristian-Mihai DIDE”, se arată într-o postare făcută de Robert Turcescu.

Sursa foto: Capital