Alina Gorghiu a făcut declarații despre ridicarea imunității în contextul în care DNA a cerut acest lucru pentru Florin Cîţu, în dosarul achiziţiei de vaccinuri din pandemie. Gorghiu afirmă că, din punctul de vedere al PNL, a susținut în mod consecvent desfășurarea corectă a activității judiciare.

Ea precizează că, până în prezent, a acordat voturi favorabile ridicării imunității, asigurând astfel Parchetelor posibilitatea de a efectua investigațiile necesare. Ea susține că a fost în favoarea ridicării de imunitate, indiferent de partidul celui vizat.

„Din perspectiva PNL nu mai este niciun secret, în mod constant am fost de-a lungul timpului în favoarea desfăşurării activităţii justiţiei. Am dat un vot favorabil ridicării de imunitate, astfel încât Parchetele să poată să investigheze diverse lucruri cu care s-au sesizat şi facem acest lucru indiferent că persoana despre care se cere ridicarea de imunitate este membru al PNL sau membru al oricărui alt partid. Aşa cum am mai spus, nu în Parlamentul României se stabilesc vinovăţiile. Justiţia este cea care decide pe bază de probe”, a explicat Alina Gorghiu.