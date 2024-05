După ce a mers la INML, Florin Roman a declarat că nu se aștepta la un astfel de gest din partea lui Dan Vîlceanu, pe care îl cunoaște de zeci de ani. Deputatul PNL a mai spus că este regretabil că un astfel de gest s-a petrecut în Parlamentul României.

Întrebat dacă i s-a spus de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie, Florin Roman a răspuns:

Întrebat dacă va renunța la plângerea penală în cazul în care Dan Vîlceanu îl va contacta pentru a-și cere scuze sau pentru a-și exprima regretul, Florin Roman a răspuns:

„Ca cetăţean sunt obligat să fac plângere împotriva oricărui cetăţean care agresează”.

„Este cu atât mai agravant cu cât acest lucru se întâmplă în interiorul Parlamentului. Ce exemplu am da noi societăţii româneşti, cetăţenilor, dacă am pune batista pe ţambal în astfel de situaţii? De aceea am şi cerut difuzarea imaginilor. Ştiam că aceste imagini sigur vor arunca o imagine asupra Parlamentului, dar am făcut-o tocmai pentru a face dovada faptului că acolo nu a fost o bătaie, cum foarte mulţi au scris, a fost o agresiune”, a adăugat deputatul PNL.