Claudiu Târziu consideră că promisiunea lui George Simion, potrivit căreia va organiza acest tur în cazul în care va deveni președinte, nu ar avea nicio bază juridică și este similară cu declarația lui Emil Constantinescu din 1996, care promitea reinstaurarea monarhiei dacă va câștiga alegerile.

Târziu a explicat că, din punct de vedere constituțional, toate demersurile pentru organizarea turului al doilea au fost epuizate. AUR a contestat anularea acestuia atât pe plan intern, cât și extern, a apelat la instanțe și a organizat proteste, însă fără succes. Prin urmare, Târziu consideră că nu mai există nicio cale legală prin care acest tur să fie reluat.

„După cum au arătat oameni care se pricep foarte bine la drept constituţional, nu mai e posibil. Noi am epuizat toate căile de determinare a acestui tur al doilea – şi interne, şi externe. Am fost la toate instanţele, am făcut proteste şi în Parlament, şi în afara Parlamentului.

El susține că promisiunea lui George Simion de a reface turul doi este lipsită de logică, atât din punct de vedere juridic, cât și politic. În viziunea sa, dacă Simion ajunge președinte, nu ar putea ulterior să declare că este doar un președinte interimar și să organizeze un nou tur al alegerilor, întrucât mandatul său ar fi deja validat de votul cetățenilor.

Europarlamentarul AUR a făcut o paralelă între această promisiune și cea a lui Emil Constantinescu din 1996, care susținea că va reinstaura monarhia în cazul în care va deveni președinte. Deși Constantinescu a câștigat alegerile în fața lui Ion Iliescu, România a rămas republică, iar monarhia nu a fost reinstaurată.

Claudiu Târziu consideră că, dacă Emil Constantinescu nu a putut îndeplini acea promisiune, este și mai puțin probabil ca George Simion să poată organiza din nou turul doi al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, Claudiu Târziu și-a exprimat nemulțumirea față de înțelegerea dintre AUR și PSD-PNL în Consiliul General al Municipiului București, considerând că aceasta transmite un mesaj negativ electoratului. În opinia sa, astfel de alianțe politice sunt o abatere de la drumul inițial al partidului și subminează principiile pe care AUR le-a promovat la început.

El a subliniat că această colaborare nu este un caz singular, menționând că AUR a votat alături de PSD și în alte județe, precum Suceava, Maramureș, Bacău și Tulcea. Deși înțelege necesitatea formării unor majorități pentru a guverna eficient, Târziu consideră că astfel de compromisuri sunt de neacceptat, mai ales într-un oraș emblematic precum Bucureștiul, unde deciziile politice au un impact simbolic asupra întregii țări.

El a recunoscut că, în anumite comunități locale mici, astfel de înțelegeri ar putea fi inevitabile din cauza lipsei de alternative politice, dar susține că strategia de colaborare cu PSD este una greșită. Contradicția dintre criticile constante ale AUR la adresa premierului Marcel Ciolacu și susținerea viceprimarului propus de PSD ridică semne de întrebare asupra coerenței partidului.

Târziu a explicat că a ales să își exprime public nemulțumirea doar după ce a constatat că vocea sa nu mai este ascultată în interiorul partidului. El a precizat că, atâta timp cât AUR rămânea fidel valorilor și principiilor sale, el ar fi continuat să sprijine partidul. Însă, în momentul în care a observat deviații majore de la linia inițială, a considerat necesar să tragă un semnal de alarmă.

„Vedeţi, astea sunt abateri de la drumul pe care noi l-am fixat. Sunt argumente pentru criticile pe care eu le-am adus. Eu nu am ieşit public, decât în momentul în care am văzut că nu mai sunt ascultat în partid. (…) Am spus clar, atâta vreme cât mergem pe drumul jalonat de aceste valori şi principii, eu sunt cu voi, atâta vreme cât eu pot să garantez că aceste valori şi principii sunt respectate, sunt cu voi. Dacă nu, ne despărţim. Am dat avertisment şi după aceea am tot revenit asupra lui”, a precizat el.