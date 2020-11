Rareș Bogdan și-a ieșit din minți și s-a decis să taie-n carne vie după ce Dreapta Unită a pierdut majoritatea în Consiliul Local Craiova.

Rareș Bogdan taie-n carne vie!

Europarlamentarul liberal a aflat imediat ce s-a întâmplat în Capitala Olteniei. Cei de la PSD au obținut majoritatea în Consiliul Local Craiova, dar și două posturi de viceprimar, cu ajutorul votului consilierului PNL, Dan Diaconu. Acesta a trădat Dreapta și a votat candidații propuși de social-democrați.

Astfel, alianța PSD-PER cu ajutorul consilierului PNL, Dan Diaconu și-a validat cei doi viceprimari, Aurelia Filip si Daniela Barbu, consilierii PNL-USR-PLUS pierzand majoritatea in CL Craiova.

Marian Vasile, consilierul PNL care fusese propus pentru un post de viceprimar, a declarat ca in cel mai scurt timp PNL si Alianta USR-PLUS isi vor reconstitui majoritatea in CL Craiova. „Din punctul nostru de vedere, Lia Olguta Vasilescu s-a autointitulat primarul Craiovei, noi neavand nici pana astazi dovada juramantului dansei si nu stim cum a primit esarfa in sedinta care nu a avut loc saptamana trecuta.

Continua cu aceleasi proceduri specifice dansei si PSD, construind efemer o majoritate in Consiliul Local prin targuirea voturilor craiovenilor, care nu i-au dat ei majoritate in CL. Sa-i fie rusine si dansei si colegului nostru, pe care il asteptam astazi pana la ora 16.00 sa-si dea demisia.

La ora 16.00 avem sedinta de Birou Permanent Local si vom lua o decizie in privinta excluderii lui. Asigur craiovenii ca, in cel mai scurt timp, vom reconstitui majoritatea in CL, asa cum ei au votat”, a spus Marian Vasile.

Cei de la PNL au ientificat imediat trădătorul. Consilierul PNL, Cosmin Coratu, a afirmat ca Dan Diaconu și-a bătut joc de majoritatea PNL-USR-PLUS din CL Craiova. „Acest tradator, Dan Diaconu, nu reprezinta PNL, el va fi exclus, chiar daca nu vine sa isi dea demisia.

E evident ca nu va veni. Si-a batut joc de toata majoritatea de dreapta, de toata munca noastra si a vandut viitorul nostru, al intregii comunitati craiovene pentru urmatorii patru ani. Sa-i fie rusine, este un zero barat si pentru noi nu reprezinta nimic altceva decat un tradator”, a afirmat si Cosmin Coratu.

Și Rareș Bogdan s-a enervat și a anunțat consecințe imediate pentru consilierul trădător de la Craiova. ”La ora 16.00 consilierul municipal de la Craiova care a votat alături de PSD va fi exclus din partid. Gata cu joaca. Trădătorii nu au ce caută in PNL.

Urmează o perioadă critică, nu mai merge cu jumătăți de măsură. Cine joacă cu PSD, dispare din PNL.” a scris Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, pe o rețea de socializare.