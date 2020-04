Prim vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a afirmat, marți, că despre zeci de mii de români întorși în țară nu se știe cu ce s-au ocupat peste hotare.

Potrivit liderului liberal, între 8.000 și 10.000 ar fi vorba despre prostituate.

„Am primit sute de mesaje despre ce se intampla in Romania. 70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8.000 si 10.000 sunt prostituate care s-au intors in tara. Cateva mii sunt şuţi in afara tarii. Sunt cifre oficiale.

Comparatia cu 10 august este nepotrivita. Situatia e complet diferita. Acolo au fost batute sute de oameni cu mainile ridicate, au fost gazate mii de persoane care nu aveau nici intentia de a face ceva. Acei tineri care au actionat impotriva jandarmeritei suporta rigorile legii. Noi vorbim de peste o suta de mii de oameni care nu aveau nici macar gandul de a face ceva ilegal.

E foarte periculos pentru imaginea publica din Romania si pentru cetatenii care stau in case, sa existe niste cetateni care sa depaseasca limitele. In momentul in care se depasesc limitele, trebuie intervenit cu fermitate, fara sa se comita abuzuri”, a afirmat Rareș Bogdan, la România TV.

Ioan Rus, despre românii din diaspora: Au poate 1.500 de euro salariu. De banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă

Declarațiile lui Rareș Bogdan amintesc de alte declarații mai vechi, făcute de Ioan Rus.

„Montajele acestea pe care le-am conceput au nu numai valență economică, au și valențe sociale masive. România are trei milioane de oameni din forța activă în occident, dintre care un milion fierari-betoniști, zidari, lucrează prin Europa. Au poate 1.500 euro salariu, de banii astia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă. De 700 de euro vin acasă jumătate,” declarase Ioan Rus ]n anul 2015.