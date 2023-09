Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a anunțat, vineri, că nu vrea liste comune PNL-PSD pentru alegerile din 2024. El nu crede că o colaborare cu social-democrații este o soluţie pentru PNL. El a reamintit că „Prin noi înşine.” le-a adus forţă liberalilor în urmă cu 100 de ani, fiind convins că „Prin noi înşine.” le va aduce peste 20% din voturi și la alegerile din 2024.

„Susţinerea mea şi a altor colegi este prin noi înşine. Eu când am venit în PNL, partidul era undeva la 18% sau 20% şi am reuşit să duc partidul, eu, împreună cu referendumul preşedintelui, e drept, la 28% la europarlamentare, eu le spun colegilor mei că singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are.

PNL are o armată de 240.000 de oameni, membri cotizaţi activi, 1.362 de primari, 17 preşedinţi de regiuni, are 130 de parlamentari şi 10 europarlamentari plus foarte multe lucruri pe care le-a făcut în trei ani şi jumătate de guvernare”, a declarat el.