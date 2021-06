Într-o conferință de presă susținută alături de Florin Cîțu și Emil Boc, prim-vicepremierul PNL, Rareș Bogdan, a declarat că nu există un clivaj între tineri și cei în vârstă din partid.

Sunt oameni maturi. (…) Important e cum se simt şi ce gândesc. Această echipă din spatele lui Florin Cîţu este o echipă care îl are şi pe Ionel Bogdan, tânărul preşedinte al Consiliului Judeţean (Maramureş n.red), şi pe Dinu Iancu Sălăjanu, vecinul dumneavoastră, preşedintele Consiliului Judeţean (Sălaj n. red.) şi pe Lucian Bode, unul dintre cei mai buni miniştri”, a spus Rareş Bogdan, într-o conferinţă de presă susţinută alături de premierul Florin Cîţu şi de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

“Acest clivaj pe care unii vor să-l creeze între tineri şi în vârstă nu poate fi considerat aşa. Am văzut atacurile. Domnul Lungu nu este un om la prima…, primarul din Suceava, domnul Flutur, la rândul său; domnul Ciucă, amiralul Chiţac. Deci, domnul Ciucă, ministrul Apărării, amiralul Chiţac, Victor Paul Dobre şi mulţi alţii nu sunt oameni foarte tineri sau la prima tinereţe.

Europarlamentarul a mai spus că în rândul susținătorilor lui Florin Cîțu sunt liberali din toate zonele, nu numai din Ardeal.

“De asemenea, are şi oameni din Sibiu, pe Daniela Câmpean sau pe Raluca Turcan. Dar are şi oameni din Constanţa, din Dobrogea, are oameni din sud, preşedintele organizaţiei, deputat de la Dolj, Fane Stoica, de la Gorj, Dan Vâlceanu, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, excelentul nostru ministru al Energiei, Virgil Popescu, de la Mehedinţi, un alt oltean destoinic. Avem oameni din Moldova, foarte, foarte buni, avem oameni din Dobrogea. Desigur, sunt mulţi şi din Ardeal. Avem din Bucureşti, trei organizaţii de sectoare din Bucureşti, în frunte cu Pavel Popescu, tânărul şi destoinicul nostru deputat, de la Sectorul 4, de la Sectorul 5, Cristian Băcanu, de la Sectorul 2, doamna Anisie…”, a continuat Rareş Bogdan.