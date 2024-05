Rareș Bogdan: Această alianţă, PSD-PNL, trebuie să co-existe

În cadrul emisiunii „Insider Electoral” de la Prima TV, sâmbătă, Rareș Bogdan a fost întrebat dacă nu resimte un disconfort din cauza faptului că se află pe aceeași listă electorală cu PSD pentru alegerile europarlamentare.

Liberalul a spus că a învățat că este necesar să treacă peste orgolii și alte obstacole. El a menționat că a fost supus atacurilor și jignirilor, dar înțelege că în acest moment istoric alianța dintre PNL și PSD trebuie să continue. A subliniat că, dacă el provoacă un scandal și alți doi sau trei membri fac același lucru, situația ar putea deveni problematică și nu ar fi în interesul nimanui să ajungă în această situație. El a făcut referire la situația actuală din Ucraina, sugerând că menținerea stabilității în astfel de momente tensionate nu este o sarcină ușoară. Rareș Bogdan a concluzionat că evoluția lucrurilor este îngrijorătoare.

„Eu am trecut, am învăţat că trebuie să treci peste orgolii şi peste lucruri. Am fost atacat, am fost maimuţărit, am fost atacat subteran, ultima dată cu ceasuri. Aşa că ar trebui să fiu foarte supărat. Am fost jignit. Dar ştiu un lucru. În momentul acesta istoric, această alianţă trebuie să co-existe. Dacă eu fac scandal şi mai fac doi, trei la nivelul meu, lucrurile se duc naibii şi nu-i bine să se ducă. Vedem ce se întâmplă. Tocmai au spart frontul la Harkov şi abia au reuşit să revină după ce au trimis cele mai multe trupe de elite de la începutul războiului, au concentrat în nord ucrainenii. Nu e un joc mărunt să ţii o ţară care are 650 de kilometri, în stabilitate într-un astfel de moment. Lucrurile evoluează prost din păcate”, a declarat Rareş Bogdan.

Liberalul a vorbit și despre afirmaţia liderului PSD Marcel Ciolacu potrivit căreia, i-a scos pe liberali din mocirlă.

„Recunosc că exprimarea mi s-a părut cel puţin nefericită, mai ales că noi am avut o şedinţă de coaliţie, luni, în care, chiar dacă eu am întârziat puţin la ea, venind de la Malaga, din rândul comunităţilor de români din Andaluzia, a fost tocmai asta discuţia. Noi cei zece, cei cinci care conducem Partidul Naţional Liberal, cei cinci care conduc Partidul Social Democrat, ca să o luăm în ordine, Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan, Lucian Bode, Dan Motreanu, George Flutur, respectiv, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Paul Stănescu, ne-am dovedit, chiar dacă am participat la mitinguri electorale cu mii de oameni, la dumneavoastră, la Suceava au fost opt mii de oameni, marţi, au fost 2500 la Galaţi, unde nu avem nici preşedinte de Consiliu Judeţean, nici primari, avem doar 12 primari şi au fost 2500 de oameni, am avut mii de oameni în multe locuri şi sigur că te înfierbânţi când vezi în faţă oameni, presă, jurnalişti, diasporă, care are o problemă încă cu vechiul socialist şi cu noul socialist şi cu toate astea, ne-am dovedit foarte calmi, foarte raţional, gândindu-ne la stabilitate şi la viitorul României şi la atragerea de banii europeni”, a transmis prim-vicepreşedintele PNL.

A fost o exprimare nefericită a lui Marcel Ciolacu

„Eu cred că a fost o exprimare uşor nefericită, să spunem aşa. Nu ne-a scos nimeni din groapă, nici noi pe ei, nici ei pe noi. Pur şi simplu am făcut o căsătorie de convenienţă, cum foarte corect a spus, pentru ca să păstrăm stabilitatea României şi pentru a realiza ceva, pentru că e un lucru important. În afară de stabilitate, în afară de pericolul de la Est, am reuşit o chestiune. Să trecem printr-o criză energetică înfiorătoare care a îngenunchiat economii mai puternice decât a noastră şi, de asemenea, să facem faţă provocărilor de securitate în momentul în care am spus… că nimeni nu ştia cum evoluează, cât de slabă sau de puternică e armata lui Putin, ce face Şoigu şi Gerasimov sau Patruşev. Nu ştiam. Îi vedeam mai puternici decât sunt în realitate. Aşa era proiecţia lor în spaţiul public. Şi cu toate astea ne-am dus înainte şi am reuşit o chestiune care pentru mine e vitală. Şi ţine de alegerile locale şi de alegerile europarlamentare, a mai afirmat Rareş Bogdan.

El a menționat că fondurile europene sunt utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii în diverse regiuni ale țării. Rareș Bogdan a evidențiat că și primarii din PNL au avut succes în atragerea de fonduri europene.

„Gheorghe Flutur a adus banii europeni la Suceava, trei miliarde de euro. Emil Boc la Cluj, cât Cipru şi Malta la un loc, patru miliarde de euro. Primarul Ciprian Ciucu, la sectorul 6, 600 de milioane. Ştiţi cât a adus doamna Clotilde Armand? Două milioane”, a povestit liderul PNL.

Acesta a dat exemple de bune practici şi la primarii PSD, Rareş Bogdan a răspuns: „Vă dau un exemplu ca să fiu corect. Domnul Băluţă, 800 de milioane de euro”. A mai fost întrebat de ce nu a fost Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei.