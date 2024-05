Alegeri locale 2024. Rareș Bogdan: Alegerile se vor câștiga cu sub 30%

Rareș Bogdan/SURSA FOTO: Facebook/Rareș Bogdan

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), a vorbit despre alegerile din acest an, în special despre cele locale. El spune că acestea se vor câștiga cu sub 30%. De asemenea, mai spune că Sebastian Burduja, candidatul PNL, are cea mai bună campanie din București.