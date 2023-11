Prim-vicepreşedintele PNL, Rareș Bogdan, a oferit, vineri, un interviu televizat în care vorbește despre declarația recentă a lui Marcel Ciolacu. Premierul a spus că nu îl mai vrea la ședințele Coaliției.

Potrivit lui Rareș Bogdan, nimeni nu are autoritatea de a-i interzice prezența la ședințe. Bogdan susține că acestea au fost doar „vorbe aruncate”. În ciuda conflictului evident, PNL-istul spune că nu dorește distrugerea Coaliției, ci echilibrarea ei.

Totodată, Rareș Bogdan oferit explicații în legătură cu Marcel Ciolacu, afirmând că premierul nu are posibilitatea să-i interzică și că „nici nu crede că încearcă să facă asta”.

Ulterior, el explică ce l-a făcut pe Ciolacu să spună un astfel de lucru. Rareș Bogdan susține că a pus întrebări.

„Cred că a fost doar o vorbă aruncată, nimic altceva. Atât timp cât sunt prim-vicepreședinte al PNL nimeni nu-mi poate interzice.

Sigur, datorită programului meu, pentru că am văzut că alte televiziuni foarte prietene cu PSD erau foarte acide, spunând că nu am participat, păi e greu, pentru că nu pot fi și la Parlamentul European și în București.

Eu am spus niște lucruri, am cerut lămuriri, nu am dinamitat nimic, am fost vocea PNL. Ca să ai bani să dai pensii, salarii, să plătești bugetari trebuie să ai companii private care să aducă plus valoare. Dacă dinamitezi cu impozite, taxe, scoți facilități pentru companiile private românești și străine nu mai ai bani la buget”, a mai spus liberalul.