Rareș Bogdan a afirmat că alegerile locale și cele europarlamentare nu sunt chestiuni distincte, așa cum par la prima vedere. El a argumentat că primarii au reușit să realizeze investiții folosind și fondurile europene, evidențiind astfel contribuția aderării la Uniunea Europeană la dezvoltarea comunităților noastre.

Potrivit lui, „reprezentanții PNL și PSD (în Parlamentul European) au conlucrat împreună pentru a obține bani pentru România, avantaje, condiții pentru România”.

Europarlamentarul PNL a menționat apoi printre realizările recente intrarea României în Schengen cu privire la granițele aeriene și maritime. Însă, în ciuda acestui fapt, cozile la vămi persistă, deoarece țara nu a fost încă acceptată în Schengen și pentru frontierele terestre, a spus el.

„Asta poate să ne arate și mai mult de ce e important să fim o echipă națională puternică, care să lupte pentru cauza României la Bruxelles și să condiționeze, să influențeze, să pună presiune pe Austria să cedeze”, a declarat acesta la B1 TV.

Coaliția PSD-PNL ar trebui să continue și după 2024

Rareș Bogdan a spus, de asemenea, că parteneriatul cu PSD ar trebui să continue și după 2024, deoarece România are nevoie de stabilitate.

„Eu cred că nu există motive să nu continuăm împreună această coaliție pentru că România are nevoie de stabilitate, de o voce extrem de puternică și de coerentă în actul guvernamental”, a declarat el.

Cât despre un posibil candidat comun la alegerile prezidențiale, liberalul a spus că discuțiile vor avea loc în cadrul coaliției după încheierea alegerilor locale și europarlamentare din data de 9 iunie.

„O să vă răspund cu toată deschiderea la această întrebare după data de 10. Până atunci, ne concentrăm pe locale și europarlamentare, prin a-i convinge pe români. (…) Apoi vom sta de vorbă și despre proiecte strict politice, candidaturi comune sau nu”, a declarat el.

Opiniile lui Rareș Bogdan despre alegerile din acest an

Recent, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a exprimat opinii clare cu privire la alegerile din acest an. A subliniat că partidele extremiste vor înregistra scoruri sub așteptări, iar câștigătorul va obține un scor sub 30%.

În cadrul discuției referitoare la posibilele obstacole pe care Diana Șoșoacă le-ar putea pune candidaților, Bogdan a accentuat că românii au respins extremismul și că partidele extremiste nu au avut succes în istoria recentă a țării.

„Românii sunt oameni extrem de raționali, de asta au respins extremismul, și în afară de perioada istorică a anilor ‘30, partidele extremiste, mai ales după 1990, nu au avut apetență și nu au avut un sol fertil în România. Veți vedea și acum că și în acest an partidele extremiste vor face un scor cu mult sub așteptările inclusiv ale analiștilor și sociologilor, de acum un an sau de acum 6 luni de zile. Deja se vede degringolada în care sunt”, a spus acesta la B1TV.

