Partidele extremiste vor face scoruri sub așteptări spune Rareș Bogdan

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a exprimat opinii tranșante privind alegerile din acest an. Liberalul a subliniat că partidele extremiste vor face scoruri sub așteptări, iar câștigătorul va obține un scor sub 30%.

În contextul discuției despre posibilele obstacole pe care Diana Șoșoacă le-ar putea pune candidaților, Bogdan a subliniat că românii au respins extremismul și că partidele extremiste nu au avut succes în istoria recentă a țării.

„Românii sunt oameni extrem de raționali, de asta au respins extremismul, și în afară de perioada istorică a anilor ‘30, partidele extremiste, mai ales după 1990, nu au avut apetență și nu au avut un sol fertil în România. Veți vedea și acum că și în acest an partidele extremiste vor face un scor cu mult sub așteptările inclusiv ale analiștilor și sociologilor, de acum un an sau de acum 6 luni de zile. Deja se vede degringolada în care sunt”, a spus acesta la B1TV.

Bătălia pentru Capitală va fi între trei candidați principali

Referitor la cursa electorală pentru Primăria Capitalei, Rareș Bogdan a anticipat că cei trei candidați principali – Gabriela Firea, Sebastian Burduja și Nicușor Dan – vor obține scoruri sub 30%, fiind în competiție strânsă. Bogdan a evidențiat că Burduja are șanse reale de a obține victoria datorită proiectului său și calităților personale.

Prim-vicepreședintele PNL a menționat că în ultimele sondaje, Nicușor Dan a înregistrat un declin, căzând la 30%, după ce Sebastian Burduja a intrat în competiție. Piedone, conform spuselor lui Bogdan, nu se mai regăsește în primii trei candidați, iar scorul său va fi probabil între 8 și 12%.

În opinia sa, lupta se va da între Nicușor Dan, Gabriela Firea și challenger-ul Sebastian Burduja, pe care Bogdan l-a caracterizat drept un tânăr bine școlit și serios.

„Bătălia se va da între Nicușor Dan, Gabriela Firea și challenger-ul va fi Sebastian Burduja, care de departe are cea mai bună perspectivă deoarece este un tânăr foarte bine școlit, un om foarte serios, care vine cu un proiect real pentru București, un proiect real al Partidului Național Liberal”, a declarat europarlamentarul.

Sebastian Burduja a intrat recent în competiție

În ceea ce-l privește pe Cristian Popescu Piedone, Bogdan a argumentat că acestuia îi va fi dificil să obțină rezultate semnificative pentru că bazinul său electoral este limitat. El a menționat că sondajele actuale nu reflectă situația finală, pentru că „alegerile sunt peste nu mai puțin de 40 de zile”, iar în 40 de zile lucrurile se vor schimba.

Rareș Bogdan a subliniat că Sebastian Burduja a intrat recent în competiție, în timp ce alți candidați au deja o prezență mai îndelungată în arena electorală.