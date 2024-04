Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, solicită stabilirea unei date precise pentru ridicarea controalelor terestre la frontiera Schengen.

Rareș Bogdan a cerut stabilirea unei date precise pentru ridicarea controalelor terestre la frontiera Schengen. Liderul liberal a subliniat că PNL și-a făcut treaba. Acesta a amintit că a fost obținută o rezoluție care aduce Austria în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE.

Totodată, în document se solicită plata de compensații către România, estimate la peste 100 de miliarde de euro de către experți.

Politicianul a menționat că a fost raportorul din umbră al Partidului Popular European (EPP). El a subliniat dificultatea obținerii acestei rezoluții. În plus, a remarcat că decizia politică întârzie.

”Data desființării controalelor terestre la frontiera Schengen! Haideți cu ea!

Noi ne-am făcut treaba, am obținut o rezoluție care vorbește în premieră despre aducerea Austriei în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE și plata de compensații României (peste 100 mld euro, spun experții), am fost raportorul din umbră al EPP și știu ce greu am obținut rezoluția, dar decizia politică întârzie”, a scris liderul delegației europarlamentarilor EPP-România.