Rareș Bogdan, prima reacție după demisia lui Orban din grupul parlamentar PNL: Nu a trecut peste supărarea pricinuită de pierderea Congresului

Rareș Bogdan a declarat că principalele preocupări ale PNL-ului sunt, de fapt, refacerea Guvernului, situația pandemică și prețurile ridicate la energie electrică, asta în timp ce Ludovic Orban nu a trecut peste înfrângerea de la Congresul din 27 septembrie și caută bătălii politice.

„Acum noi suntem preocupați să facem un Guvern cu toate prerogativele în funcție. Noi finalizăm programul de guvernare, ne ocupăm de situația pandemică, căutăm soluția problemei legată de prețurile la energie, așteptăm primii bani din PNRR. Deci astea sunt preocupările. Acum că dl Ludovic Orban alege să își ducă bătăliile politice și dânsul nu a trecut peste supărarea pricinuită de pierderea Congresului, ce să mai zic? Nu e un moment fericit când vezi un om care se pregătește să plece din partid, dar acum nu trebuie uitat că în 1993-1998 Ludovic Orban a mai fost plecat din PNL, a făcut parte din PL ’93 alături de Dinu Patriciu și Horia Rusu și atunci ataca exact ca acum PNL-ul și până la urmă în 1998 s-a reîntors în PNL.

Toate exemplele, de la Teodor Meleșcanu cu ApR, Victor Ponta cu Pro Romania, Calin Popescu Tăriceanu cu PNL-at și apoi cu ALDE, Gabriel Oprea cu UNPR, Traian Băsescu chiar, au fost sortite eșecului. Pentru un realizator TV care s-a consacrat la o televiziune e foarte greu să fie la fel de iubit, la fel de bun, să aibă la fel de mare succes la o altă televiziune, cam așa e și cu…. Când faci parte din mișcarea liberală 30 de ani, acum să zici că PNL nu mai este bun pentru că nu mai ești tu președinte? Dar până acum o lună era foarte bun pentru că erai tu președinte? Nu vreau să comentez foarte mult gestul”, a declarat Rareș Bogdan.

Ludovic Orban pune condiții ca să rămână în PNL

Ludovic Orban, fostul premier al României, a anunțat că încă nu își dă demisia din Partidul Național Liberal deoarece și-a dedicat ”toată viața matură” pentru acest partid. În plus, fostul președinte al Partidului Național Liberal spune că s-a luptat mereu pentru ideile liberale.

Fostul președinte al Camerei Deputaților mai spune că pentru a rămâne în PNL și pentru a se întoarce în grupul parlamentar PNL trebuie respectate anumite condiții pe care le și precizează.

„Nu-mi dau inca demisia din PNL, este partidul caruia i-am dedicat toata viata matura, m-am luptat pentru ideile liberale si asa voi fi in continuare. Pentru a ramane in PNL și pentru a mă întoarce în grupul parlamentar PNL trebuie îndeplinite câteva condiții:

Conducerea rupta de realitate din cauza unor nor de prafuri trebuie sa se duca acasa

Deputatii PNL sa renunte la golf, eu personal nu vreau sa joc golf

PNL trebuie sa se intoarca cu fata la cetatean si cu spatele la chiriasul de la Cotroceni

Tara pluteste in deriva pentru ca cel care trebuia sa stea la carma probabil pescuieste in momentul de fata sau s-a dus la schi”, a declarat Ludovic Orban.