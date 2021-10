Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan a declarat, luni seara, că nu se discută despre renunțarea din partea lui Nicolae Ciucă la formarea noului Guvern.

„Eu am fost la Guvern toată seara să definitivăm programul de guvernare pe cele 19 capitole. Am avut de inchis capitolele Transporturi, Finante, Economie si Sanatate. Am compatibilizat programul PNL cu UDMR si urmeaza ca premierul desemnat sa prezinte programul in Parlament.

Vreau să anulez orice speculație, nu se pune problema de depunere a mandatului, cred ca parlamentarii vor fi responsabili, situatia României este excepțională, presiunea pe sănătate este fără precedent. Le cerem tuturor responsabilitate.

Suntem hotărâți, Guvernul Ciucă se va prezenta în Parlament și va cere votul de învestitură. Vreau să văd cum parlamentarii nu vor vota un general al Armatei Române și vor prefera jocuri meschine.”, a declarat Rareș Bogdan, luni seară, potrivit Profit.ro.

Rareș Bogdan, despre viitorul Guvern

Joi seara, Rareș Bogdan a declarat, la Realitatea Plus, că Nicolae Ciucă este cea mai potrivită persoană pentru funcția de premier al României. În plus, acesta a precizat că Florin Cîțu a înțeles că nu a putut forma o majoritate parlamentară.

„PNL, prin vocea președintelui ales Florin Cîțu, a propus și a ales în unanimitate persoana domnului Ciucă. Generalul Ciucă este un om pe care deseori l-am apărat atunci când era sub asediul diverselor partide politice, un om foarte respectat în Armata Română și un om care are și componentă politică, obținând o poziție de vicepreședinte pe domeniul Apărare și Securitate Națională.

Este un om care prin haina militară, prin patriotismul de care dă dovadă și modul său de comportament, dă siguranță într-un moment foarte critic pentru România și de asta aș vrea ca lumea să înțeleagă că este un moment excepțional care necesită o acțiune excepțională.

Florin Cîțu a înțeles că este greu să adunăm o majoritate în jurul domniei sale și că va fi mult mai ușor ca mulți dintre parlamentari, indiferent de culoarea politică să voteze un guvern condus de generalul Ciucă pentru că aici e vorba de responsabilitate, legată de această pandemie nenorocită.

Familii întregi sunt în acest moment sub asediu și sub acest nenorocit de COVID-19, iar generalul Ciucă sunt convins că va face exact ce trebuie în următoarea perioadă pentru a da încrederea românilor că țara este guvernată eficient și că se acționează disciplinat, deloc rigid, ci cât se poate de clar pentru ca România să traverseze cu trei crize pe care în acest moment le are asupra sa.”, a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.