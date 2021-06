„Cred că lucrurile acestea trebuie ţinute în interiorul PNL. El a ales să vorbească în afară, lucrurile au ieşit în afară. Sper ca Ludovic Orban să termine cu atacurile, să fie o bătălie de idei şi să nu continue pentru că, dacă eu mă apuc să vorbesc, îl va durea stomacul rău de tot. Mai bine tac. Îl rog din suflet să încerce să oprească această campanie murdară şi să nu mai continue ceea ce a început astăzi pentru că s-ar putea ca nervii mei, care şi aşa sunt întinşi la maxim să plesnească şi atunci lucrurile vor arăta extrem, extrem de rău. Şi nu cred că e bine pentru nimeni, în niciun caz pentru el”, a declarat Rareş Bogdan, sâmbătă seara la România TV.

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că, în timpul negocierilor pentru formarea coaliţiei şi a guvernului, a fost “părăsit” de echipa de negociere din care făceau parte Rareş Bogdan, Raluca Turcan şi Robert Sighiartău.

“Trebuie să ştiţi lucrul ăsta, preşedintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliţii şi negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost părăsit de Rareş Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Naţional în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliţiei. Cu toate acestea, în cele mai dificile negocieri pe care le-am avut în 30 de ani (…), PNL este principalul partid de guvernământ, avem premier, avem preşedintele României, preşedintele Camerei Deputaţilor, iar reprezentarea PNL este conformă cu mandatul care mi-a fost acordat la negocieri şi anume ponderea pe care o avem în cadrul coaliţiei”, a afirmat Ludovic Orban la întâlnirea cu liberalii din Botoşani.

Orban s-a referit, de asemenea, și la momentul în care premierul Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la şefia partidului, alături de mai mulţi liberali.

“Multă lume m-a întrebat de ce nu am făcut şi eu poză cu oameni în spate. Ştiţi foarte bine că nu am nevoie de o poză cu oameni în spate, pentru că eu fac o poză cu oamenii în toate localităţile, în toate judeţele unde mă duc şi fac cu fiecare individual. Pentru mine chiar şi cei care au fost în poza respectivă sunt colegii mei de partid şi partenerii mei, indiferent de deznodământul acestor alegeri interne. Şi aşa au fost. Să ne uităm puţin: dintre cei care sunt acolo, în poză, că eu m-am purtat cu ei nu numai corect, ci chiar am investit în ei. Unde s-a mai văzut într-un partid ca un secretar general, care este propus de preşedintele PNL, să se întoarcă împotriva preşedintelui PNL, dar să se agaţe în continuare să stea secretar general al partidului? Vă mărturisesc că nu există aşa ceva în niciun partid politic. Cu toate acestea, am acceptat acest lucru. Până la urmă, oamenii au dreptul la opţiune, au drept şi la uitare”, a precizat Ludovic Orban.

Raluca Turcan: Orban a tranzacţionat trei ministere importante pentru funcţia de preşedinte al Camerei

Și Raluca Turcan a avut o reacție virulentă după declarațiile lui Ludovic Orban, acuzându-l pe liderul PNL că a tranzacţionat trei ministere importante pentru funcţia de preşedinte al Camerei.