Rareș Bogdan a recunoscut că s-a apucat să crească găini la București. Eurodeputatul se poate lăuda deja cu 22 de păsări, a recunoscut acesta pentru Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan și-a cumpărat găini

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL) a declarat că și-a cumpărat găini. Acesta le ține la locuința sa de la București. Acesta merge împreună cu copiii săi să strângă ouăle. De asemenea, liberalul a spus că atunci când este plecat din țară, își sună copiii să meargă să strângă ouăle.

„Mi-am cumpărat găini. La București am 22 de găini. Eu cu Jacqueline avem niște găini roșii care fac 10-12 ouă. Cât sunt eu mergem să adunăm ouăle. Dacă sunt la Bruxelles, la Strasbourg, plecat, sun și Jacqueline merge când vine de la grădiniță, cu Mihai, să ia ouăle din cuibar.”, a povestit eurodeputatul Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan și-a anulat vacanța în Austria

Europarlamentarul Rareș Bogdan a spus că România va intra obligatoriu în Schengen anul viitor, înaintea Bulgariei. Potrivit acestuia, țara noastră, din punct de vedere al securizarii frontierelor, este cu mult înaintea Bulgariei. Totodată, eurodeputatul a mărturisit că și-a anulat vacanțele în Austria, deoarece nu vrea să le-a dea bani celor care l-au „umilit”.

„De obicei, minunile țineau trei zile la români, iată că se poate că o minune să țină în România și mai mult. Iar România reacționează pentru că nedreptatea a fost cruntă. Am fost de zeci și sute de ori în Austria, de la noi ajungeam mai ușor la Viena decât la București cu mașina. Singurul lucru pe care l-am făcut: aveam două weekenduri și o vacanță în Austria inclusiv Revelionul, acum le am anulat. Acum, dacă m-au umilit, n-o să dau și bani celor care m-au umilit, că nu-s prost.

Niciodată România nu a avut mai multe șanse că acum. Vin și acum și spun că, în 2023, e obligatoriu că noi să accedem în Schengen. Pentru români, rămâne o nedreptate de neînțeles pe baza unor calcule meschine elecotrale arunte din partea puterii politice de la Viena și acest lucru nu va fi uitat de români. Pentru mine, încă e o mare mare amărăciune. Niciodată Bulgaria nu poate intră înaintea României pentru că România, din punct de vedere al securizarii frontierelor e cu mult înaintea Bulgariei. Noi avem o stabilitate politică reală în România. Problema crimei organizate nu există, din fericire.”, a relatat Rareș eurodeputatul PNL.