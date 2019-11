Rareș Bogdan s-a dezlănțuit pe pagina sa de Facebook după ce candidatul PNL la prezidențiale, actualul președinte Klaus Iohannis a câștigat practic primul tur la diferență mare față de Viorica Dăncilă. Acesta a dorit să mulțumească celor din Diaspora pentru votul lor de încredere și a promis că se va afla adevărul despre evenimentele din 10 august 2018 ce vor fi desecretizate.

„Va multumesc, dragii mei! Chapeau Bas.

Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000 de alegatori. Au fost cu doar cateva mii mai putin de 700.000 si Klaus Iohannis a castigat cu 53,5% iar urmatorii doi clasati au luat 25%, respectiv 6%.

Va multumesc! 10 august 2018 a fost razbunat ieri. Vom desecretiza si vom afla cine au fost ticalosii de atunci! Nu ca nu i-am sti deja… dar sa avem si confirmarea.”

