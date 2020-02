Prim vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a vorbit pe larg despre o posibilă candidatură a sa la Primăria Capitalei. Europarlamentarul PNL a susținut că nu va candida la Primăria Capitalei și și-a exprimat speranța că PNL „are forța de a găsi candidatul în interiorul său”.

El a făcut și anunț cutremurător pentru Gabriela Firea. În opinia sa, acesta trebuie „îndepărtată obligatoriu” din funcţia de primar general deoarece „a făcut zob totul”.

Explicațiile lui Rareş Bogdan au fost oferite pe larg pentru jurnaliștii de la Gândul. El a spus că se va pune, însă, la dispoziţia PNL, dacă nu va fi găsit un candidat care să aibă şanse de a câştiga alegerile la Primăria Municipiului Bucureşti.

„Trebuie îndepărtată obligatoriu (Gabriela Firea, n.red). A făcut zob totul. PNL nu stă în Ludovic Orban și Rareș Bogdan, are un leadership foarte bun. PNL are forța de a găsi candidatul în interiorul său. Dacă analizăm și vedem că există un candidat PLUS, unul PMP, unul independent, cinci candidați care nu ajung la o omogenizare, sigur că analizăm variantele. Sau un om după modelul meu care să intre în PNL și să-și asume principiile. Deocamdată nu avem motiv să ne uităm în afară”, a declarat europarlamentarul Rareş Bogdan.

Mă pun la dispoziția PNL

În plus, el a fost extrem de categoric când a venit vorba de candidatura sa la București.

„Nu candidez! Sondajele testează încrederea în politicieni. În cazul în care pe toate analizele se va vedea că niciunul dintre candidații noștri nu pot candida și să și reușească la alegeri, nu ar avea șansă să câștige primăria în fața candidatului PSD și USR – PLUS, mă pun la dispoziția PNL. Sper să nu aibă nevoie!”, a spus Rareş Bogdan.

