Ele pun un accent crescut pe transparența și responsabilitatea companiilor față de mediu, societate și guvernanță.

Raportarea va face parte din situațiile financiare ale respectivelor companii. Acestea trebuie să respecte standardele europene în domeniu. Multe companii locale sunt încă în stadiul de început în abordarea sustenabilității la nivel de business. Lipsa de competențe, informații și exemple concrete de soluții practice le ține pe loc.

,,Pentru mulți antreprenori și manageri români, sustenabilitatea ȋncă este un concept abstract și nu le este clar cum să o implementeze ȋn afacerile pe care le conduc. Pentru a le veni ȋn ajutor, la IMM Club, am dedicat o lună ȋntreagă sustenabilității. Am adus ȋmpreună peste 700 de antreprenori, manageri, executive și specialiști, ȋn cadrul a cinci evenimente, unde am pus accentul pe abordări practice ale conceptului ESG.

Experții ȋn domeniu au vorbit despre soluții clare și aplicabile, precum: reducerea deșeurilor prin economia circulară, utilizarea energiei regenerabile pentru a înlocui combustibilii fosili, optimizarea consumului de apă și energie, reducerea emisiilor de carbon prin planuri de decarbonizare și auditarea lanțurilor de aprovizionare pentru a asigura condiții etice și impact redus asupra mediului.

Evitarea greenwashing-ului este esențială. Astfel de inițiative oferă beneficii concrete – costuri mai mici, atragerea de talente și investiții și o reputație mai bună”, spune Melinda Morariu, Director General IMM Club.