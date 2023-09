Meciul dintre Rapid și CFR Cluj, jucat luni seară, s-a încheiat cu succesul giuleștenilor cu 3-1 (1-1), în ultimul meci al etapei a 10-a a Superligii. Albion Rrahmani a fost omul meciului cu două goluri și o pasă de gol.

Scorul la pauză a fost stabilit încă din primele 10 minute ale meciului, după golul marcat în minutul 5 de Rrahmani. Acesta, inițial, ratase penaltyul acordat de centralul Adrian Cojocaru pentru un fault la Funsho.

Peste doar 5 minute, Deac a fructificat din fața careului, o centrare impecabilă a lui Camora, din flancul stâng.

Clujenii au dominat restul reprizei. Ei au și marcat un nou gol, prin Juricic, în minutul 34, anulat pe motiv de ofsaid.

Giuleștenii au revenit mai motivați de la vestiare și Rrahmani a marcat din nou pentru 2-1, în minutul 51, cu un șut din careu, respins inițial de Sava, însă mingea s-a strecurtat în poartă.

Același Rrahmani l-a servit apoi pe Petrila, care a înscris împotriva fostei sale echipe, golul de 3-1, în minutul 71.

În minutele suplimentare de joc, rapidistul Funsho a ratat o ocazie clară de a majora scorul, partida încheindu-se cu victoria gazdelor cu 3-1.

În ciuda înfrângerii, CFR Cluj rămâne pe locul secund în Superligă, cu 19 puncte și un meci mai puțin jucat. În timp ce Rapid București urcă pe podium, cu 18 puncte.

„Prima repriză a fost una echilibrată. Am avut ocazii. Ei au dat gol, noi am reușit să egalăm. A fost și ocazia lui Bîrligea. Iar dacă făceam 2-1, altfel era meciul.

În repriza a doua am fost total depășiți. Trebuie să-i felicităm pe cei de la Rapid. Au meritat victoria. Noi am pierdut mijlocul. Nu am câștigat mingea, am pierdut aproape toate duelurile unu contra unu.

E greu așa… În atac, când trebuia să dam pasă, alegeam altă soluție. Erau câte trei adversari, dar noi voiam să-i driblăm pe toți…

E un semnal de alarmă! Nu trebuie să se mai repete! E bine că suntem la început și avem timp să remediem. Trebuie să analizăm și să vedem ce s-a întâmplat. Azi nu a mers nimic bine. Nici în atac și nici în apărare. Nu am început bine nicio repriză. Dar dacă în prima parte am reușit să echilibrăm, în repriza a doua am fost dominați total”, a spus Mario Camora la PrimaSport.