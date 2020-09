Într-o postare pe pagina de facebook, Raluca Turcan prezintă planuril epentru județul Sibiu din următoarea perioadă. Printre acestea se numără inclusiv centura ocolitoare a orașului Mediaș.

„Vizita domnului ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, vine ca urmare a numărului mare de proiecte pe care Consiliul Județean Sibiu și primăriile din județul Sibiu și le propun spre finanțare. Pe o parte le cunoașteți:

✅noul Spital Județean Sibiu, in valoare de 500 de milioane de euro;

✅Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (Centura Sud a Sibiului);

✅Centura ocolitoare Mediaș.

➡️Altele sunt inițiate de primarii noștri în funcție sau sunt propuse de candidații care își vor prelua mandatele după alegerile de duminică:

✅proiecte ale viitoarei Zone Metropolitane Sibiu (trenul periurban, Campusul Școlar de meserii, extinderea transportului local);

✅proiecte ale Mediașului – modernizarea transportului electric și extinderea liniilor de troleibuz, modernizarea drumului Mediaș-Ighișul Nou, realizarea Centrului Educațional Multifuncțional de la fosta Unitate de Aviație;

✅proiecte ale primarilor de orașe și comune, precum extinderile rețelelor de gaz, apă și canal, reabilitare clădiri, construcții de școli, grădinițe, centre medicale, dar și alte proiecte ale Consiliului Județean Sibiu”, a scris Turcan.

Finanțările sunt accesibile oricui

Totodată, vicepremierul a mai subliniat faptul că nu contează ”culoarea politică”, iar administrația locală din Sibiu este sprijinită oricum de către Guvern.

„✔️Guvernul PNL sprijină administrația locală sibiană, fără să țină cont de culoare politică. Dovadă o reprezintă faptul că finanțările pe care le-am deschis sunt accesibile oricui. Trebuie doar știința și capacitate de a face proiecte. Iar aici, aleșii liberali se distanțează clar.

În calitatea mea de vicepremier, am urmărit din prima zi a guvernării interesul public și prioritățile oamenilor. Proiectele pentru Sibiu sunt parte a preocupărilor generale. De aceea, împreună cu Marcel Boloș și colegii din guvern, am urmărit ca:

✅peste 42.000 de locuri de muncă să fie salvate prin șomajul tehnic;

✅447 de companii să treacă peste criză prin asigurarea de lichidități;

✅peste 110 milioane de lei să meargă spre spitalele sibiene pentru aparatură (70 de milioane de lei reprezintă contracte deja semnate și alte 40 de milioane de lei urmează să fie atribuite după verificare);

✅175 de milioane de euro să fie puși la dispoziție școlilor;

✅1 miliard de euro să meargă spre extinderea rețelei de gaze;

✅8 miliarde de lei să fie destinați rețelei de apă și de canal;

✅1 miliard de euro să sprijine prin granturi IMM-urile;

✅5,6 miliarde de euro urmează să fie cheltuiți în infrastructură țării, cu prioritate în autostrăzi, centuri ocolitoare și drumuri Expres. Aici avem prioritate zero autostrada Pitești Sibiu și Centură Sud a Mediașului și V-O Mediaș.

Astăzi încheiem campania, dar, de mâine, proiectele merg mai departe!

Suntem la finalul unei campanii electorale care va aduce organizației PNL Sibiu încă un rezultat important. Echipa noastră a muncit mult. Am prezentat programe realiste și oameni care știu ce au de făcut!

Suntem la finalul unei campanii electorale de care, spre deosebire de alții, NU NE ESTE RUȘINE! I-am privit pe sibieni în ochi, le-am spus adevărul!”, mai scrie Turcan.

Vicepremierul este optimist

În același timp, Raluca Turcan s-a declarat optimistă cu privire la rezultatul alegerilor locale.

„Spuneam că vom avea încă un rezultat important. Suntem organizația cu 34 primari în funcție, cu șefia Consiliului Județean, avem trei deputați și un senator, am obținut 48,3% la europarlamentare, 40% la parlamentare și 85,3% pentru Klaus Iohannis la prezidențiale. Toate acestea ne obligă la un rezultat de nivel asemănător!

Avem primari cărora comunitățile lor le acordă mereu încredere, de 20 de ani, primari de cinci mandate. Avem candidați tineri care vin să preia ștafeta de la primari liberali, după ce au fost viceprimari, avem, de asemenea, candidați care vin să recâștige primăriile pentru oamenii dezamăgiți de cei cărora le-au dat voturile acum patru ani. Și avem candidați care și-au asumat , chiar la început de carieră, o competiție de categorie grea. Adrian Bibu încheie o campanie care-l va face câștigător nu numai fiindcă știe că „Sibiul poate mai mult și mai bine”, ci fiindcă știe și cum!

Avem, de asemenea, un candidat la președinția Consiliului Județean Sibiu- Daniela Cîmpean, care a dovedit nu doar o campanie plină de energie, ci patru ani în acest fel. Nimeni, până la ea, nu a pus piciorul în prag! Toți au vorbit despre cum vor face și ce vor face. Ei bine, ea a făcut!

Campania de la Sibiu a fost una în care, nicio secundă, nu am trădat încrederea oamenilor! Le-am spus ce am făcut și ce putem face. Nu ne-am trădat nici aliații politici și nici propriile convingeri. Am fost civilizați, fiindcă așa merită sibienii să fim și fiindcă așa am fost crescuți!

Ne așteaptă două luni în care majoritatea parlamentară, condusă de un PSD care nu și-a schimbat apucăturile din epoca Dragnea, va încerca să câștige alegerile cu prețul destabilizării țării!

Avem nevoie, în acest context, mai mult decât oricând, de primari care știu ce au de făcut, de primari care știu să atragă fonduri, să folosească instrumentele de finanțare guvernamentale pentru a face bine oamenilor.

Campania această a fost una grea, dar relevantă!

Am văzut că prioritățile noastre sunt și ale oamenilor.

Am văzut că oamenii așteaptă să vorbim despre dezvoltare și viitor, și nu să intoxicăm, jignim, mințim, așa cum au făcut alții!

La Sibiu, în 27 Septembrie, votul va fi 100% pentru, nu împotriva!

Le mulțumesc colegilor care au ales să parcurgă acest drum politic al PNL concentrați doar pe proiecte și soluții. Doar în felul acesta putem reclădi România, putem să o facem educată și normală!”, mai scrie aceasta.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin