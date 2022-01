Rafila: Primul gând, de când am preluat Ministerul Sănătății, a fost să creștem accesul la testare

Ministrul Sănătății a explicat că scopul principal al centrelor de evaluare COVID-19 este „apropierea de cetățeni”, subliniind că nu este acceptată discriminarea dintre un pacient infectat cu Sars-Cov-2 și o persoană cu altă afecțiune medicală.

„Dacă suntem serioși, dacă nu mințim, atunci încrederea oamenilor în noi va fi pe deplin câștigată. Politizarea sănătății e greșită, mai ales în perioade de criză. Primul gând, de când am preluat Ministerul Sănătății, a fost să creștem accesul la testare.

O persoană care are o formă ușoară sau medie, dar care are și comorbidități, are ocazia să facă o investigație completă, analiză și un CT. Sunt 230 de centre în toată țara. Sunt pentru cei care sunt pozitivi. Am văzut aici la Văleni un foarte frumos și bine organizat centru de evaluare a pacienților. Dacă un pacient necesită un tratament antiviral, îl primește în acest centru. Dacă are nevoie de oxigen, este îndrumat la spital.

Scopul acestor centre este apropierea de cetățeni. Nu poți face discriminare între un pacient cu COVID-19 și unul care are altă boală”, a spus Alexandru Rafila.

De altfel, joi, 20 ianuarie, Alexandru Rafila a avertizat că începând cu data de 1 februarie 2021 expiră certificatul verde digital pentru cei care nu și-au făcut încă doza booster, adică a treia doză de vaccin. Acesta spune că ste vorba de o directivă europeană care a impus noile reguli.

Certificatul verde expiră la 1 februarie pentru cei care nu au doza booster

Astfel, cei cu două doze vor fi obligați să o facă și pe a treia dacă vor să își mențină drepturile pe care le au în prezent în pandemie.

„S-ar putea să avem o oarecare revitalizare a campaniei de vaccinare dacă după data de 1 februarie va intra în funcțiune mecanismul european, directiva europeană: valabilitatea certificatului de vaccinare este prelungită dacă persoanele se vaccinează cu doza booster într-un interval care să nu depășească 9 luni de la încheierea vaccinării”, a explicat Rafila la Europa FM.

Ministrul Sănătății a mai explicat de asemenea că valabilitatea certificatelor de vaccinare va fi condiționată de acest interval de maxim 9 luni de la încheierea vaccinării.

„Cine s-a vaccinat în august nu trebuie să-și facă vaccin pentru că nu au trecut 9 luni de vaccinarea cu a doua doză”, a mai transmis acesta.