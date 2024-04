Între timp, la acest spital au fost demarate mai multe anchete. Rafila a precizat că au avut loc 17 decese în decurs de patru zile și că majoritatea pacienților decedați aveau vârste cuprinse între 85 și 90 de ani.

”Este vorba şi de o anchetă penală desfăurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi nu aş vrea să influenţăm această anchetă, dar sigur, colegii mei, echipa de control intern a spitalului, cei de la Corpul de Control, Colegiul Medicilor, trebuie să analizeze anumite date care ţin de partea profesională, modul în care s-a exercitat actul medical. Până în momentul în care eu am părăsit spitalul, nu am avut elemente, nu spun că nu există, dar noi cel puţin nu am avut elemente care să fundamenteze o astfel de culpă medicală care să ducă la această concluzie”, a declarat Alexandru Rafila, la emisiunea Insider politic difuzată, sâmbătă, la Prima TV.