Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila și totodată candidat PSD la parlamentare, a venit duminică la vot încă de la primele ore ale dimineții. Acesta a votat la Școala Gimnazială Specială numărul 8 din București și i-a informat pe cetățenii țării că procedura de vot este sigură.

Totodată, acesta a mai făcut un apel la cetățenii să voteze pentru „profesioniști” pentru că nu este timp de „festivism și demagogie”. De asemenea, votul lui Rafila nu a fost deloc secret. Profesorul a recunăscut că opțiunea lui este „de stânga”.

„Procedura de vot e sigura, nu prezinta probleme din punct de vedere al imbolnavirii. Important este ca oamenii sa voteze pentru profesionisti, modestie. Nu e timp de festivism in momentul de fata, nu ne putem intoarce la viata normala pana trecem de aceasta pandemie. Asta se poate face cu profesionisti si nu cred ca demagogia si festivismul isi iau locul”, a spus Rafila.

O campanie neobișnuită

Reprezentantul României la OMS a mai precizat că într-adevăr, campania din acest an a fost una neobișnuită, însă oamenii trebuie să își exercite dreptul la vot și să aleagă ce e mai bine pentru ei în următorii patru ani.

„Asta trebuie sa fie scopul acestor alegeri, sa ne gandim ca in urmatorii 4 ani trebuie sa scoatem tara din criza si sistemul de sanatate. A fost o campanie neobisnuita, eu nu am mare experienta in campanie, dar restrictiile nu au dus la o campanie normala. Cum pentru copii e bine sa interactioneze cu profesorii, alegatorii trebuie sa interactioneze cu candidatii”, a declarat Alexandru Rafila.

În ceea ce privește preferințele sale electorale, Rafila a declarat că opțiunea sa este clară.

„Optiunea de stanga este foarte clară”, a spus el.

