Raed Arafat denunță o dezinformare despre vaccinul anti-COVID. Mare atenție! Sunt bazaconii

Declarația lui Raed Arafat a fost făcută într-o conferință de presă, unde a explicat că informația respectivă este „o dezinformare extrem de gravă, care nu are nicio bază științifică”.

„Una dintre modalităţile de dezinfomare recentă, pe care am observat-o, este că cei care s-au vaccinat fac HIV. Deci, atenţie foarte mare la cine crede, scuzaţi-mă, astfel de bazaconii, pentru că vă daţi seama că este o dezinformare extrem de gravă, care nu are nicio bază ştiinţifică. Este o chestie făcută ca să sperie, pentru ca oamenii să nu se vaccineze. Am văzut această tentativă chiar ieri, la cineva în faţa ministerului, că cei care s-au vaccinat să se testeze pentru HIV. Nu are nicio bază ştiinţifică. Populaţia să se îndepărteze, să nu le răspândească, pentru că sunt informaţii pentru a induce panica şi dezinformarea”, a declarat Raed Arafat.

De asemenea, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghiţă, a spus la rândul său că nu există o similaritate între cele două virusuri.

„Nu putem vorbi sub nicio formă de evoluţie similară, de căi de infectare comune. Poate sunt anumite asemănări la nivel de proteină virală, dar nu avem alte date care să impună o similaritate importantă între aceste două virusuri”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

Când va fi înlăturată starea de alertă?

De asemenea, șeful DSU a venit și cu mai multe precizări în ceea ce privește starea de alertă.

„Dacă există și circulă virusul, normal că anumite măsuri din interioriul spitatelelor vor rămâne pentru separarea, pentru limitarea infectării în interitorul spitalului, la UPU (…) cu siguranță spitalele vor rămâne cu anumite măsuri de protecție cum le-au avut până acum. Starea de alertă se va discuta, se va decide la nivelul CNSU-ului când încetează și când nu mai este nevoie să o prelungim.

Starea de alertă, ca să înțeleagă populația, ne ajută foarte mult la anumite măsuri și anume: detașările (putem să le facem în forma în care o facem acum numai pentru că este stare de alertă) și personalul care este angajat (în secunda în care încetează starea de alertă sunt două soluții, fie se găsește o metodă pentru a rămâne mai departe printr-o formă sau alta, fie ca acest personal – mi se pare că există un timp limită de 30 sau 60 de zile, după care contractul acestor persoane va trebui desfăcut”, a mai spus șeful DSU.