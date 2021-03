Raed Arafat reacționează dur și le răspunde în mod direct celor care protestează împotriva noilor restricții.

Secretarul de stat îi invită pe ”cei care urlă” să spună cum văd ei rezolvarea pandemiei.

Raed Arafat reacționează dur: ”Protestatarii să probeze”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, luni seară, că cei care protestează faţă de noile restricţii impuse de Guvern şi contestă pandemia prezintă nişte puncte de vedere pe care trebuie să le probeze.

”Realitatea din România este alta din punct de vedere a pandemiei”, susține Arafat.

”Nu am ce să comentez, decât că protestează şi vin cu puncte de vedere pe care trebuie să le probeze. Realitatea din România este alta din punct de vedere a pandemiei”, a spus șeful DSU la Digi 24 Tv.

Arafat a prezentat evoluţia cifrelor în ultimele săptămâni şi a arătat că România a intrat în valul al treilea al pandemiei cu mai multe paturi de ATI pline, faţă de valul doi.

Întrebat care sunt diferențele dintre situația din noiembrie 2020, când nu au existat restricții atât de stricte, și acum, Raed Arafat a răspuns: ”Mai multe. Foarte bună întrebarea, mulți pe bună dreptate o pun.

În primul rând, noi am pornit acest val cu secțiile de ATI mai pline decât în noiembrie. În noiembrie erau 400-500 de bolnavi, acum când a pornit acest val erau deja 900 de bolnavi.

Noi eram bucuroși că am coborât sub 1.000 și am început acum să urcăm din nou. Asta e grav”, a spus el, potrivit news.ro.

Se cere demisia lui Raed Arafat

”A doua problemă este modul în care vin oamenii la spital. Vin mai târziu, vin cu forme mai grave. Asta nu o spun eu, au spus-o colegii care îi primesc și care îi consultă.

Asta înseamnă că stăm acasă, ascultăm ce ne zic unii și alții și neglijăm și ne ducem când vedem că oxigenarea este 80% sau suntem chiar rău și nu ne simțim bine. Asta este situația”, a adăugat secretarul de stat.

”Dacă luăm cazurile active 77.082 cazuri. Unde eram în 5-6 martie: la 47.000. În 28 feb – 41.000. La 34.000 am ajuns la 4 februarie. Azi suntem mai mult decât dublat ca şi cazuri şi poate lua o tendinţă de creştere dacă nu respectăm regulile”, a mai afirmat secretarul de stat în Ministerul de Interne.

”Cei care urlă să ne spună cum văd ei lucrurile”, a adăugat el.

Trebuie menționat că mii de persoane protesteză, luni, în întreaga ţară, faţă de noile restricţii impuse de Guvern.

La proteste se cere inclusiv demisia lui Raed Arafat.