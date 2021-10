Raed Arafat s-a enervat la culme când a auzit că i se pune întrebarea legată de plecarea sa din funcție. Șeful DSU a explodat la întrebarea unui jurnalist, care l-a chestionat dacă nu cumva simte nevoia să-și dea demisia după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța. După acestă cumplită tragedie, șapte oameni au decedat. S-a petrecut în această dimineață, după ce un incendiu puternic a cuprins salonul ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, secție ATI pentru pacienții Covid-19.

Cum a reacționat Raed Arafat i-a uimit pe toți cei prezenți. Șeful DSU nu se consideră vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la Constanța. El este de părere că responsabilii trebuie căutați în cu totul altă parte. Mai mult, șeful DSU a ținut să sublinieze că „doctorul Arafat nu e Superman, care să rezolve toate problemele”.

Vreți să spuneți că au murit oameni pentru că Arafat nu a demisionat?

„Vreți să spuneți că au murit oameni pentru că Arafat nu a demisionat?! Am explicat ce face DSU. Doctorul Arafat nu e Superman, care să rezolve toate problemele. Nici instituțiile aflate în coordonarea lui nu sunt instituții de supraputere să rezolve absolut toate problemele. Totul depinde de nivelul în care există competență pentru rezolvarea unei probleme”, a spus Raed Arafat.

Acesta a mai spus că cei aflați în subordinea sa au făcut tot ce le-a stat în putere. Arafat a susținut că urmează să stabilească dosarul penal și procurorul care sunt responsabilitățile pe linie penală.

La acest moment, din păcate, noi am răspuns, am venit, am făcut tot ce este posibil… Nu eu, ci colegii care au venit. Se știe că au fost controale făcute. Se știe că au fost sesizări făcute. Urmează să stabilească dosarul penal și procurorul care sunt responsabilitățile pe linie penală și vina și așa mai departe”, a spus Raed Arafat.

