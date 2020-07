Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, vine cu noi critici la adresa persoanelor care neagă existenţa COVID-19.

“A nega nu înseamnă că eşti protejat”, spune Arafat. El arată că pentru tineri impactul bolii este mai mic, însă ei nu realizează că pot fi foarte uşor vectori de transmitere şi îi pot infecta pe cei apropiaţi.

“Oamenii trebuie să respecte regulile de distanțare și de protecție. Pentru tineri, impactul bolii este mic, ei pot fi infectați, dar să nu aibă simptome și să transmită. Un tânăr care nu mai poartă mască umblă peste tot, se întoarce acasă, îl pupă pe bunicul, stă cu mama, stă cu tata. Este un vector de transmitere. Asta e problema pe care nu vor să o înțeleagă.

Nimeni nu e protejat, oricare dintre noi poate să o pățească. Știți cum e chestiunea cu cancerul pe care nimeni nu-l crede până nu are diagnosticul în față? Și aici la fel! Spun că nu există virusul, nu cred în virus și totuși unii care nu au crezut s-au trezit intubați. Dar ei nu au crezut că virusul există.

A nega nu înseamnă că ești protejat”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Situaţie critică în unele spitale din România: “Nu vorbeşte nimeni despre asta, lumea crede că e totul perfect”

Raed Arafat a atras atenţia şi asupra unui lucru despre care puţine persoane vorbesc în aceste zile, iar “lumea crede că totul e perfect. Dar nu e!” Este vorba despre situaţia din secţiile de Terapie Intensivă ale unor spitale, care nu mai fac faţă deja numărului mare de bolnavi din ultima perioadă.

“Boala nu s-a terminat, circulă. La noi, ieri am evacuat 5 bolnavi de la un spital, pentru că nu mai au anestezişti. Nu mai putem detaşa medici. Chiar dacă vrem asta, ei refuză, pentru că aşa e procedura, au posibilitatea. Am adus 4 rezidenţi, cu greu, de la Timişoara şi Sibiu la Prahova, ca să lucreze, pentru că alţi rezidenţi detaşaţi acolo vor să plece. Nu am reuşit să găsesc niciunul din Bucureşti care să meargă în Prahova.

La Mioveni, mâine cred că vom începe evacuarea secţiei ATI care are paturile pline, pentru că anesteziştii nu mai vor să stea şi nimeni nu vrea să îi înlocuiască. Vom merge cu elicopterul, vom lua pacienţi în stare critică şi îi vom muta la alte spitale. Nici nu pot să învinuiesc medicii, pentru că stau de mult timp şi nu mai vor, nu mai pot.

ATI e plin şi trebuie evacuat, iar mâine sau poimâine vom face operaţiunea asta, şi îi vom duce la alte spitale care nu sunt aglomerate. La Bucureşti nu putem, pentru că şi aici e ATI plin. Nu vorbeşte nimeni despre asta, lumea crede că e totul perfect. Dar nu e!”, a mai precizat Raed Arafat.

Sursa foto: INQUAM Photos, Liviu Chirica