Raed Arafat anunță noi infectări cu coronavirus! Este o situație foarte gravă în România. Avem parte de 794 de cazuri de COVID-19, iar 11 persoane au încetat din viață.

Raed Arafat, anunț sumbru în plină pandemie

Anunț sumbru al lui Raed Arafat în plină pandemie de coronavirus. „Avem 794 de confirmați, 79 de vindecați și 11 vindecați. 431 de persoane sunt internate. Am emis un ordin prin care am stabilit următoarele aspecte. De pe data de 24 martie am suspendat internările pentru intervenții chirurgicale care nu sunt urgențe.

Am vrut să eliberăm locuri în spitale și să facem, acolo unde este posibil, medicii să nu mai vină zilnic la spital. Să vină în ture și gărzi programate. În 48 de ore să fie externate toți pacienții care nu reprezintă urgențe.

Doar medicul decide unde se poate limita activitatea pentru a nu expune pacienții sau medicii. Poate fi adaptat de către fiecare unitate”, a anunțat Arafat.

De asemenea, șeful DSU a făcut un apel important. Este nevoie de donatori de sânge. „Chiar dacă suntem în această situație, restul bolilor există. Au nevoie de sânge, donatorii de sânge care sunt salvatori de vieți. Prevederea este că această activitate există și este necesară. Rugăm donatorii de sânge să-și continue activitatea. Altfel, am putea înregistra decese printre pacienții care au nevoie de sânge.

În cursul nopții trecute, ISU a distribuit 100.000 de măști de nivel înalt la niel național și 15.000 de combinezoane”, a mai spus Arafat.

