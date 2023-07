În pofida sancțiunilor occidentale care, în opinia sa, au împiedicat exporturile de cereale și îngrășăminte ale Rusiei, președintele rus Vladimir Putin s-a angajat să livreze gratuit cereale către șase țări africane „în următoarele luni”, în deschiderea summitului Rusia-Africa, joi, în orașul Sankt Petersburg (nord-vest), potrivit AFP, EFE și Reuters.

„În lunile ce urmează, vom fi în măsură să asigurăm livrări gratuite de la 25.000 la 50.000 de tone de cereale către Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricană şi Eritreea”, a declarat Vladimir Putin în discursul său de deschidere a summit-ului Rusia-Africa de la Sankt Petersburg.

Nu în ultimul rând, liderul de la Kremlin a mai spus că Federația Rusă va fi cea care va suporta costurile de transport în ceea ce privește cerealele.

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia a trimis deja aproape 10 milioane de tone de cereale în Africa în prima jumătate a acestui an, ceea ce sugerează că 11,5 milioane de tone vor fi trimise în Africa pentru întregul an 2022.

„Înţelegem importanţa unei aprovizionări neîntrerupte cu alimente pentru ţările africane. Este important pentru dezvoltarea socio-economică şi pentru menţinerea stabilităţii politice” pe continent, a spus preşedintele rus. „Rusia va continua să acorde o atenţie deosebită aprovizionării prietenilor africani cu grâu, orz, porumb şi alte culturi cerealiere”.

Putin a reiterat că Moscova s-a retras pentru că niciuna dintre promisiunile care i-au fost făcute cu privire la facilitarea exporturilor proprii de cereale și îngrășăminte nu a fost respectată. El și-a exprimat regretul că partea rusă a acordului privind exporturile de cereale prin Marea Neagră nu a fost îndeplinită, ceea ce a dus la suspendarea acestuia.

Unii politicieni occidentali au criticat mișcarea Rusiei, susținând că este nesăbuită și că va face milioane de oameni din țările în curs de dezvoltare să sufere.

Deși mai puțin de 3% din livrări au fost făcute către națiuni în curs de dezvoltare, precum Sudanul, Putin a susținut la summit că peste 70% din grânele exportate de Ucraina în cadrul acordului care a expirat acum au fost destinate națiunilor bogate sau dezvoltate, inclusiv Uniunii Europene. El a susținut că aceste națiuni au fost „înșelate” și au primit mai mult de 70% din cereale.

Pentru a onora ceea ce el a numit rolul crucial al Moscovei în asigurarea securității alimentare globale, Putin a declarat că Rusia anticipează o recoltă record de cereale în acest an și că este dispusă să înlocuiască transporturile de cereale ucrainene către Africa, atât pe bază comercială, cât și gratuit, ca asistență.

De asemenea, președintele rus a susținut că Moscova nu poate furniza gratuit îngrășăminte națiunilor în curs de dezvoltare din cauza sancțiunilor occidentale implementate ca răspuns la ceea ce el a numit „operațiunea militară specială” din Ucraina.

„Se conturează o imagine paradoxală. Pe de o parte, ţările occidentale obstrucţionează aprovizionarea cu cereale şi îngrăşăminte (prin intermediul sancţiunilor), în timp ce, pe de altă parte, ele în mod ipocrit ne învinovăţesc pe noi pentru situaţia actuală de criză pe piaţa mondială a alimentelor”, a declarat Putin.

În cadrul unei întrevederi cu președintele rus Vladimir Putin, joi, în marja summitului Rusia-Africa, care a început la Sankt Petersburg, șeful statului din Comore, Azali Assoumani, președintele în exercițiu al Uniunii Africane (UA), a subliniat „consecințele negative” ale conflictului din Ucraina, potrivit EFE.

„Observăm consecinţe negative care au repercusiuni în întreaga lume, inclusiv în Africa”, i-a spus Assoumani lui Putin în întâlnirea ce a avut loc în prima zi a summitului ce va continua şi vineri.

Potrivit președintelui UA, națiunile africane au „relații de parteneriat” atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

„Lumea se află în prezent în pragul distrugerii”, iar statele africane suportă direct consecinţele acestei situaţii, a declarat Assoumani.

De asemenea, el și-a exprimat recunoștința față de Putin pentru ajutorul acordat de Rusia continentului african, menționând că investițiile Moscovei au făcut posibil ca „multe țări să urmeze calea dezvoltării”.

„Suntem sincer recunoscători pentru asta”, a subliniat acesta.

Vladimir Putin și-a exprimat dorința ca Uniunea Africană să devină un membru permanent al G20.

„Rusia a fost una dintre primele ţări care au răspuns la iniţiativa preşedintelui Senegalului, în calitate de preşedinte prin rotaţie al Uniunii Africane, de a acorda UA statutul de membru cu drepturi depline în cadrul G20. Ne aşteptăm ca această decizie să fie luată la summitul grupului la New Delhi la începutul lunii septembrie”, a declarat Putin.

El a continuat spunând că Rusia este pregătită să depună toate eforturile posibile „pentru a promova consolidarea suveranității țărilor africane și pentru a ajuta Africa să devină unul dintre partenerii cheie într-o lume multipolară”.

Joi, Putin va prezida prima sesiune a summitului Rusia-Africa de la Sankt Petersburg, la care vor participa peste 50 de delegații africane.

Această întâlnire, în cadrul căreia se anticipează că se vor încheia mai multe acorduri, are loc după prima conferință Rusia-Africa din 2019 și face parte dintr-o campanie mai amplă de exercitare a influenței și de a face afaceri pe un continent unde mercenarii Grupului rus Wagner încă operează în ciuda unei rebeliuni eșuate acasă luna trecută.

49 din cele 54 de națiuni de pe continent, inclusiv 17 șefi de stat și patru șefi de guvern, ar fi reprezentate la summitul de la Sankt Petersburg, potrivit Rusiei. Kremlinul atribuie acest lucru presiunilor exercitate de SUA și Franța, dar este totuși mai puțin de jumătate din numărul de lideri care se așteaptă să participe la reuniunea din 2019.

„Hospitable” Kremlin mold promises Africa a free supply of grain

During the Russia-Africa summit, Putin said that in the coming months, the Russian Federation would supply African countries with 25-50 thousand tons of grain free of charge and provide free delivery.

Also, the… pic.twitter.com/nYvZ6hhcKj

— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 27, 2023