Rusia trimite o undă de șoc în lume. Ultimul discurs ținut de ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, confirmă planurile mărețe pe care Vladimir Putin le are.

Se pare că liderul de la Moscova vrea să realizeze Marea Unire, astfel încât Uniunea Sovietică de altă dată să revină și să fie mai puternică ca oricând.

Toate aceste declarații au apărut pe internet în urmă cu doar câteva momente. Într-un clip video preluat de presa străină, ministrul Apărării din Rusia susține un discurs adresat liderilor militari, dar și celor politici din Rusia.

Oficialul rus vorbește la început despre o Rusie mare și puternică și subliniază faptul că în curând, Uniunea Sovietică va reveni, iar întreaga lumea va putea să trăiască în pace și armonie.

„La acea vreme, sunt absolut sigur, mai ales generația mea, eram absolut convinși că toate acestea erau temporare, iar țara noastră va fi din nou mare și puternică.

Va fi din nou Uniunea Sovietică și nimeni nu va merge nicăieri. Toată lumea va trăi în pace și armonie”, a spus Serghei Șoigu.

RU Defence Minister: “Things will be good again. We’ll have a new Soviet Union, big & strong. There’ll be peace again. No one will go away”.

