Ruben, care sunt originile UTILBEN și ce vă diferențiază de concurență?

Am fondat compania UTILBEN alături de soția mea, Oana, în urmă cu 16 ani și încă de la început ne-am propus să facem afaceri cu integritate și caracter și să integrăm valorile creștine în business. Am știut că acesta va fi factorul nostru diferențiator și, cu răbdare și tenacitate, am reușit să ne poziționăm între liderii industriei de utilaje agricole și de construcții din România. Părinții mei sunt agricultori și îmi amintesc cu drag când mergeam cu bunica mea la piață, să vindem fructe și legume. De mic, m-au atras utilajele și m-a fascinat domeniul comerțului.

În anii 90’, afacerile se făceau într-un mod iconoclast, iar patronii vremii căutau câștigul imediat în detrimentul unei strategii sustenabile de business. Mi-am dat seama că nu vreau ca afacerea mea să urmeze acest tipar. Când am înființat UTILBEN, am plecat la drum fără resurse inițiale și fără prea multe cunoștințe despre industrie. Știam doar că vreau să inovez domeniul utilajelor și să produc o schimbare în lume.

După 1989, România a ieșit din autarhie și a făcut cunoștință cu occidentul și cu un mod cu totul nou de a face afaceri. În 2006, țara noastră evoluase deja la nivel antreprenorial, însă nu ținea pasul cu statele dezvoltate. Am făcut mai multe călătorii în Germania și am descoperit cu uimire tehnologia și utilajele avansate care se foloseau acolo. Mi-am dat seama că există o disparitate între noi și ei, așa că am făcut tot posibilul să adoptăm modelul german.

Am creat site-ul utilben.ro și am început să aducem în România echipamente agricole și de construcții din Germania. Mulți ne-au spus că suntem nebuni și că nu poți să vinzi utilaje pe internet, utilaje pe care le-ai văzut doar în poze. Sunt fericit să spun că mii de clienți au avut încredere în noi și în maniera în care facem afaceri, iar UTILBEN a devenit un reper pentru industrie.

Economia mondială a încasat câteva lovituri serioase în ultimii doi ani. Cum se raportează UTILBEN la schimbările produse de pandemie și de război?

În domeniul utilajelor, nu poți să fii un antreprenor placid, întrucât industria este dinamică și într-o continuă evoluție. Iar ultimii doi ani ne-au demonstrat că este esențial să fii pregătit pentru ce e mai rău și abilitatea de a te adapta rapid la nou te poate feri chiar de faliment. Din păcate, multe afaceri și-au închis porțile și nu au făcut față schimbărilor produse de pandemie. În acest domeniu, nu ai voie să fii retrograd, tocmai de aceea investim continuu în digitalizare și automatizare.

Eu și soția mea suntem oameni vizionari și avem o strategie de business pe termen lung. Desigur, adaptăm acest plan la condițiile actuale și ne raportăm la contextul economic. Analizăm atent toate scenariile și ne repliem în funcție de dinamica pieței. Să vă dau un exemplu elocvent. În pandemie, comportamentul clienților s-a schimbat brusc, iar orientarea lor s-a mutat de pe utilajele noi pe cele la mâna a doua. Nu mai voiau să cheltuie mult și priveau investițiile cu prudență.

Din fericire, statele lumii au mizat pe dezvoltarea infrastructurii pentru a contracara efectele economice devastatoare pe care le-a produs pandemia. Șantierele au luat pauză doar câteva luni, iar lucrările au continuat, deci, afacerile nu s-au oprit. Investițiile sunt nucleul economiei, iar conducătorii noștri au conștientizat acest aspect.

La UTILBEN, am reacționat rapid și ne-am făcut stocuri de utilaje second-hand pentru a putea face față cererii tot mai mari pentru aceste produse. Ne-a ajutat faptul că avem o vechime de 16 ani în piață și avem parteneriate cu peste 500 de furnizori de echipamente agricole și de construcții din lumea întreagă. Așa că am putut să le oferim clienților noștri exact utilajele de care aveau nevoie, în momentul în care aveau cea mai mare nevoie.

Cum a fost anul 2022 pentru UTILBEN și ce urmează?

A fost o perioadă în care am continuat investițiile demarate în 2021 și am finalizat procesul de rebranding. Anul trecut, am deschis două sedii în București și Cluj, iar anul acesta, am inaugurat un sediu în Iași. Secretul succesului UTILBEN s-a bazat pe strategia noastră de extindere la nivel național și pe investiția în componenta service. Spuneam mai devreme că specificul clienților din industrie nu este imuabil, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine când atenția lor s-a mutat pe serviciile postvânzare.

Reacția UTILBEN a fost să deschidem trei sedii performante de service în București, Cluj și Iași, precum și să dezvoltăm flota de service mobil, care ne permite să ajungem oriunde în România în maximum 48 de ore de la primirea unei solicitări. Totodată, clienții au realizat că uneori este mai profitabil să închiriezi un utilaj decât să deții unul, așa că am investit puternic în componenta de rental. Ca urmare, portofoliul nostru cuprinde 50 de utilaje terasiere care pot fi închiriate în orice moment.

Rebranding-ul UTILBEN este forța noastră motrice. În ceea ce privește utilajele, avem o abordare exhaustivă și le oferim clienților noștri un ecosistem unic de produse, servicii și tehnologie. Iar acest beneficiu unic trebuia transpus în imaginea UTILBEN și în felul în care suntem percepuți de către clienții noștri. Noua noastră identitate indică fără echivoc direcția pe care o urmăm și evoluția nostră accelerată. Datorită strategiei noastre curajoase de business, am obținut o creștere a cifrei de afaceri cu 35% față de 2021, iar viitorul arată și mai bine!