Caută revista la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro

Pentru numărul din această lună printre subiectele prezentate, am selectat și reprodus câteva schițe și note în creion și cerneală pe care le-a făcut însuși Nicolae Ceaușescu în timpul ședințelor plenare. Multă vreme aceste desene spontane au stârnit senzație și s-a încercat o explicare a acestora, mai ales că printre schițe se afla și un profil al unui personaj feminin.

„Desenele” lui N. Ceaușescueste au fost publicate pentru prima oară în „Dosarele Istoriei”, în 1996, într-o ediție a revistei pusă sub genericul „Comuniștii români de la ilegaliști la nomenclaturiști”. Acestea au stârnit mare interes, dovada fiind faptul că au fost preluate și, astfel, impuse atenției publice din întreaga țară de către cel mai influent cotidian național din acel moment, ziarul „Evenimentul Zilei”.

Tot din noul număr al revistei Evenimentul Istoric aflați mai multe despre revolta de pe crucișătorul Potemkin și ceea ce a reprezentat aceasta pentru regimul Putin.

Rușii, ca popor, iubesc conducătorii victorioși. Exemplele sunt nenumărate. Înfrângerea din Afganistan a contribuit la dispariția Uniunii Sovietice, după cum înfrângerile din Primul Război Mondial i-au adus pieirea țarului Nicolae al II-lea. Domnia acestuia era, însă, slăbită de războiul pierdut cu japonezii încă dinaintea declanșării primului război mondial. Acestea sunt lecțiile istoriei pe care Vladimir Putin a decis să le ignore declanșând invazia Ucrainei.

Revolta a izbucnit chiar în timpul dezastrosului război purtat de Imperiul Țarist împotriva Japoniei (1904- 1905) pe fondul înfrângerilor suferite de ruși în Extremul Orient. Aparent, revolta a fost declanșată de furia marinarilor cu privire la calitatea hranei și regimul extrem de dur impus de ofițeri echipajului. Lucrurile erau, însă, mult mai complicate. Moralul flotei ruse de la Marea Neagră era de mult timp la cote minime, din cauza înfrângerilor din război și a tulburările civile din Rusia.

Planul lor era să dea o lovitură concertată împotriva ofițerilor. După ce aveau să pună stăpânire pe navele flotei din Marea Neagră, conspiratorii se gândeau să provoace o răscoală țăranească pentru a-l răsturna pe țarul Nicolae al II-lea de pe tronul Rusiei. Mai multe despre reușita planului aflați din revista Evenimentul Istoric, acum la punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro

Un alt subiect interesant prezentat în revistă vorbeste despre dilema serviciilor secrete britanice referitor la Iuliu Maniu.

La finele anului 1942 şi începutul lui 1943, mai multe publicaţii occidentale, printre care The New York Post, Chicago Daily News, Daily Herald, Daily Telegraph ş.a., a căror probitate profesională rareori putea fi pusă sub semnul întrebării, anunţau că Miron (nn: Iuliu Maniu) ar fi fugit din România, aflându-se în Turcia, de unde încearcă plecarea spre Anglia şi formarea unui Guvern în Exil. Ulterior, s-a revenit cu precizarea că liderul ţărănist s-ar afla de fapt în ţară, dar era arestat împreună cu principalii săi colaboratori.

Ştirile păreau atât de veridice, încât au fost preluate chiar de Associated Press şi postul de radio BBC. La jumătatea lunii ianuarie 1943 însă, unul dintre analiştii MI-6 (spionajul britanic) a sesizat capcana de dezinformare a germanilor, în care au căzut Aliaţii: anunţurile despre fuga/ arestarea lui Miron erau amestecate cu ştiri referitoare la rezistenţa antifascistă din România şi la acţiunile Gărzii de Fier, inducând ideea falsă că opozanţii regimului mareşalului Antonescu şi ai Axei s-ar afla sub conducerea lui Horia Sima.

Ca urmare, MI-6 sugera tuturor structurilor britanice de intelligence şi angajaţilor Foreign Office să transmită Aliaţilor mesaje coerente, din care să rezulte cu claritate trei idei de forţă: „în România există o mişcare democratică, antifascistă; germanii fac eforturi serioase, în scopul anihilării acesteia; pentru a minimaliza existenţa oprimării rezistenţei, se foloseşate ca momeală Garda de Fier”.

Pe o asemenea nebuloasă operativă, structurile britanice de intelligence, îndeosebi Special Operations Executive (SOE), au început să se întrebe dacă prezenţa lui Miron în ţară ar fi mai utilă Puterilor Aliate, decât refugierea acestuia în Occident. Răspunsul intrebării îl găsiți în articolul pe larg al revistei Evenimentul Istoric, disponibilă la toate punctele de difuzare a presei și pe www.agoramag.ro

Dacă vrei să colecționezi Evenimentul Istoric, te invităm să te abonezi!

Poți opta pentru un abonament în varianta print sau poți să te bucuri de versiunea online a revistei, direct pe tableta, computerul sau telefonul tău. În plus economisești bani şi primeşti revista la tine acasă!