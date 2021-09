Reprezentanții PSD au anunțat că vor asigura cvorumul la ședința din plenul reunit, care va avea loc joi, la ora 16:00. 157 de parlamentari PSD se vor prezenta joi la şedinţă pentru citirea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

„Decizia PSD e clară! NU doar Florin Cîţu trebuie să plece, ci întreg Guvernul Dreptei! Întreg Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR este responsabil de haosul din ţară, de sărăcirea românilor, de lipsirea copiilor noştri de şcoală, de explozia preţurilor la energie şi gaze.

Am văzut de ce sunt capabili! Am văzut cum, în doar un an de zile, au distrus tot! Am văzut cum NU au aplicat legi votate şi promulgate, cum sunt Legea pensiilor şi cea privind dublarea alocaţiilor! Am văzut cum au îngheţat salariile! Am văzutul cum au crescut cursul euro!

Am văzut cum i-au lăsat pe români să se descurce singuri cu facturi dublate sau triplate la energie şi la gaze! Am văzut cum şi-au bătut joc de copiii noştri, lăsându-i fără şcoală! Am văzut cum şi-au bătut joc de agricultorii români, crescând în schimb importurile de alimente proaste şi scumpe!”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu respinge acuzațiile lui Dan Barna

Marcel Ciolacu a respins acuzaţiile lui Dan Barna potrivit căruia PSD îl sprijină pe Florin Cîţu, dar şi PNL în această criză politică.

„Dan Barna are, în mod evident, un dublu discurs. Pe de o parte, spune că PSD este rău dacă nu le sprijină demersul, dar pe de altă parte am fi responsabili dacă i-am ajuta pe ei să se întoarcă bine-merci la bucatele guvernării. Voturile PSD nu sunt de vânzare! Nu vom uni cu voturile noastre pe hoţii de la PNL cu hoţii de la USR! Sutele de mii de membri şi simpatizanţi PSD nu au cum să uite cum aceşti domni de la USR ne-au jignit de-a lungul timpului în cele mai groteşti moduri posibile. Cu ei să ne aliem noi acum şi să le facem jocurile murdare? Aşa ceva este imposibil!

Domnul Barna a ales să facă o alianţă cu AUR. Îi urez succes. Aceşti oameni care până mai ieri se urau şi se făceau în toate felurile acum sunt cei mai buni prieteni. Cum pot să am încredere în aşa ceva?! Ce construcţie este această Alianţă USR-AUR?! Ce soluţii au ei pentru România?!”, a spus Ciolacu.

PSD „va da jos acest Guvern care sărăceşte România”.

„PSD s-a retras în momentul în care PNL şi USR au început să se acuze reciproc de hoţie. Ba că au falsificat semnături, ba că nu ştiu ce. Noi nu vrem să arbitrăm această mizerie între două partide care se află la putere şi într-o coaliţie. Am spus foarte clar că PSD va vota prima moţiune care va ajunge la vot. Dar nu este treaba noastră să facem terapie de cuplu cu PNL şi USR. Noi vrem să plece toţi, nu doar USR.

Întreg Guvernul Cîţu trebuie să plece! Iar PSD va face acest lucru: va da jos acest guvern care sărăceşte România. Dar o vom face nu ca să se întoarcă Barna la ciolan. Ci să plece toţi. Întotdeauna voi urmări doar interesul PSD şi al românilor”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Capital