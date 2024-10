PSD face un apel ferm către Partidul Național Liberal (PNL) pentru a demonstra o atitudine matură și responsabilă în gestionarea sarcinilor guvernamentale.

„PSD face apel la PNL să manifeste maturitate politică şi să trateze cu responsabilitate obligaţiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Indiferent de mizele şi de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni, un partid aflat la conducerea ţării are obligaţia faţă de cetăţeni de a asigura buna funcţionare a statului şi a guvernării. Aşadar, indiferent cât de intensă este competiţia electorală, partidele din Coaliţia de guvernare au obligaţia de a menţine un minim dialog pentru a putea lua deciziile executive de care are nevoie România pe parcursul acestor alegeri până la formarea unei alte majorităţi parlamentare şi până la învestirea unui nou guvern”, a transmis PSD printr-un comunicat oficial.