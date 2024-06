Adrian Țuțuianu (PSD) a explicat că legea permite organizarea de alegeri prezidențiale cu cel mult trei luni înainte de finalul mandatului președintelui, iar coaliția a ales datele de 15 și 29 septembrie, lucru confirmat și de Nicolae Ciucă.

El a subliniat importanța respectării acestui calendar pentru a menține seriozitatea și a evitat impresia că alegerile sunt organizate în funcție de interesele politice.

Țuțuianu a argumentat că luna septembrie, cu vreme bună și prezență ridicată la vot, este ideală pentru validarea noului președinte. Campania electorală va avea loc în septembrie, majoritar după 15 august, iar precampania în perioada concediilor.

El a respins ideea că alegerile din septembrie ar afecta procesul de învățământ, menționând că același lucru s-ar întâmpla și în decembrie. Interesul PNL este să își consolideze poziția și să își reorganizeze lucrurile.

„S-a adoptat o lege prin care s-a stabilit că alegerile prezidențiale pot fi organizate cu cel mult 3 luni înainte de data la care încetează mandatul președintelui. În aceste 3 luni, coaliția a ales atunci 15 și 29 septembrie, și lucrul ăsta e recunoscut și de domnul Ciucă, a fost făcut public la momentul respectiv.

Primul lucru care cred eu că este important este seriozitatea. Am dat sentimentul că ne așezăm alegerile după cum are interes fiecare. Am stabilit un calendar, trebuie respectat. În al doilea rând, vă aduc un argument care cred că este în avantajul evoluțiilor democratice.

Luna septembrie este o lună în care vremea-i bună, oamenii vin la vot, prezența va fi foarte ridicată și asta cred că este în avantajul validării celui care va fi în final președintele României.

Campanie electorală va fi în luna septembrie, o bună parte, după 15 august, începutul lunii septembrie. Perioada de precampanie va fi predominant în perioada de concedii.

Iar ultimul argument, că împietează desfășurarea normală a procesului de învățământ, este valabil la fel și în luna decembrie, sunt tot în timpul anului școlar.

Interesul PNL-ului ar fi acela de a se consolida puțin, de a-și reașeza lucrurile în jurul mesei. Alt interes nu văd care e”, a declarat Adrian Țuțuianu pentru postul B1TV.