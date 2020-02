Într-un discurs la Craiova, fostul ministru PSD, a criticat retorica în care a intrat partidul, din care trebuie să iasă neapărat: „Trebuie să ieșim din retorica asta de a ne turna cenușă în cap”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Declarația acesteia vine în contextul în care actualul lider interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, în mai multe rânduri, că PSD a făcut multe greșeli sub conducerea lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă.

„Cred totuși că ar trebui să ieșim din această optică în care am intrat de ceva timp încoace. Spunea Dragoș Benea că românii trebuie să ne mai și creadă, iar Gabi Zetea că trebuie să ne recunoaștem greșelile. Oameni buni, s-a dat vina pe proasta noastră comunicare de când am intrat la guvernare. Poate că este așa, dar ce poți să-i spui unui pensionar? Că i-a crescut pensia? El nu știe, el nu se uită pe talon, nu-și face un calcul? Ce poți să-i spui fermierului? Că este prima oară când îi vine subvenția la timp pe guvernarea nostră a PSD?”

Olguța Vasilescu punctează faptul că PSD, atunci când a ieșit de la guvernare, făcuse deja 75% din ce a promis românilor și ar fi făcut tot dacă mai rămâneau un an la guvernare. Cu toate acestea, recunoaște că, la votul din mai, a fost printre cei care au susținut ieșirea de la guvernare.

„Eu cred că trebuie să ieșim din retorica asta de a ne turna cenușă în cap și nu vreau să fiu arogantă, dar noi 75% din ce-am promis românilor am și făcut și am fi făcut 100% dacă mai rămâneam un an la guvernare. Este foarte adevărat că după votul din luna mai, am fost printre social-democrații care am susținut că trebuie să ieșim de la guvernare a doua zi. Au uitat (alegătorii, n.red) masurile de austeritate, cu scaderi de salarii, impozitari de pensii, nevenit subventii la timp, au uitat si poate ca trebuie sa isi aduce aduca aminte si uite ca isi aduc aminte mai repede decat ar fi vrut pentru ca dupa numai 3 luni de guvernare au reusit (liberalii) sa puna economia in cap”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.”

Discursul doamnei deputat @Lia Olguta Vasilescu, președintele PSD #Craiova, la Conferința Extraordinară a PSD #Dolj. Posted by PSD Craiova on Friday, 31 January 2020

