PSD, pe marginea prăpastiei în Europa. Dragnea primește ultimul avertisment de la prim-vicepreședintele Comisiei Europene

La finalul discursului, eurodeputata Ana Gomes l-a huiduit pe Dragnea, eclamând în limba spaniolă:

„Afară cu corupţii! Nu vrem corupţie şi corupţi în PES şi în S&D”.

Și Frans Timmermans, vice-preşedintele Comisiei Europene, a avut un mesaj extrem de clar pentru Liviu Dragnea şi PSD. Chiar dacă recunoaşte că în România au fost crescute pensiile şi salariile, Timmermans avertizează că cine vrea să facă în continuare parte din familia socialistă europeană, trebuie să respecte anumite valori:

„Acesta este un mesaj care a fost transmis clar ieri lui Liviu Dragnea de către Serghei Udo şi cu mine, când ne-am întâlnit. I-am spus ieri: Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Şi Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, asta e o linie roşie pentru Europa. Am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe. Tocmai am fost în Ungaria. Am văzut ce se întâmplă dacă se fac paşi înapoi“, a afirmat Frans Timmermans.