Adoptarea marți, în Camera Deputaților, a legii privind eliminarea pensiilor speciale, nu a avut darul să liniștească spiritele încinse din politica românească.

Imediat după votul asupra legii, social-democrații au ieșit cu o somație împotriva liberalilor.

”PSD a votat astăzi eliminarea pensiilor speciale. Am făcut ceea ce am spus, am introdus proiectul pe ordinea de zi și am votat pentru eliminare.

Somăm Guvernul Orban SĂ NU REINTRODUCĂ pensiile speciale prin ordonanță de urgență!

Există soluții

Iar dacă vor contesta legea la Curtea Constituțională și dacă CCR respinge eliminarea pensiilor speciale, vom vota supraimpozitarea lor. Avem soluții, nu renunțăm!”, scria marți pe pagina oficială de Facebook a partidului.

Trebuie menționat faptul că liberalii au anunțat deja că Guvernul și-ar fi asumat răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale, dacă proiectul PNL nu ar fi fost adoptat marți în plenul Camerei Deputaților.

Deși legea a trecut de Camera Deputaților, rămâne însă problema contestării la CCR, pe care asociațiile magistraților au anunțat deja că o vor face.

Voci din PNL au vorbit despre o asumare de răspundere în Parlament, dacă actualul proiect de lege este declarat neconstituțional de CCR.

