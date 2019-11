Un primar PSD din Bacău îi ameninţă pe oamenii din comuna sa că, dacă nu vin să voteze duminică cu PSD, lucrările începute în localitatea lor s-ar putea întrerupe din lipsă de bani.

„Îi rog pe acei care au votat alte partide, aşa cum mă sună pe mine pentru alte probleme să mă contacteze şi să îmi spună ce i-a determinat să le voteze şi dacă pot să mă convingă ce au făcut acele partide în comuna Buciumi, timp de 20 de ani de când sunt în fruntea comunei. La fel i-aş ruga şi pe cei care nu s-au prezentat la vot, dar mă sună pentru alte probleme cum ar fi: balastare, deszăpezire, iluminat, dacă pe uliţă nu trece apa, canalizarea, gazul sau asfaltul. Dacă nu veniţi la vot sau cei care vin la vot şi nu mă sprijină, vor avea supriza ca lucrările începute să se oprească din lipsă de bani.

Pentru acei care au maşini sau fac naveta la Oneşti, nu credeţi că primarului de la Oneşti i-a fost milă de Buciumeni, să nu dea cu maşina în gropi şi a turnat 1 Km de asfalt. Numai prin rugăminţile mele către D-na Dăncilă, a fost atribuită suma necesară pentru asfaltarea acestui drum.

Duminică 24 Noiembrie avem turul 2. Dacă veţi binele comunei vă rog să vă implicaţi, să vorbiţi cu rudele, cu venicii, să veniţi la vot şi să votaţi PSD. Aşa cum vă veţi implica d-voastră tot cu acelaşi procent mă voi implica şi eu să duc la capăt proiectele. Apel la tineret că voi şi copiii voştri veţi beneficia mai mult de realizările din comună decât noi care suntem în etate. VENIŢI LA VOT. Pe 24 Noiembrie s-ar putea să fie vreme rea, se întunecă la 17.30 şi de aceea vă rog să veniţi mai repede la vot, nu vă lăsaţi pe baza că „se poate şi fără mine”! Am nevoie de votul D-voastră!”, sunt doar câteva pasaje ale scrisorii primarului PSD Fănică Cozma din comuna Buciumi, potrivit Adevărul.

Primarul a recunoscut, într-o discuţie cu un jurnalist al site-ului Recorder, că a trimis oamenilor aceste scrisori.

„Întotdeauna eu fac câte o scrisoare. Să le spun ce am făcut, ce o să le mai fac. Nu am cum să strâng o comună întreagă într-un loc. (…) E rău ce am făcut? Aşa fac mereu, de 20 de ani.

Niciodată nu mi-a zis nimeni nimic. (…) Şi eu, şi PNL, nu le spunem cine să voteze. Fiecare primeşte în poartă o scrisoare. Face ce vrea. Nu stă nimeni cu parul să vadă ce votează.”

