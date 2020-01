Alexa nu se oprește aici și a mai cerut Tribunalului Bucureşti să constate că toate CEX-urile Naţionale ale PSD convocate de Marcel Ciolacu sunt nelegale şi nestatutare, la fel şi hotărârile luate în cadrul acestora.

„Dragi colegi,

Am luat azi decizia de a depune la Sectia Civila a Tribunalului Bucuresti o actiune prin care am solicitat instantei sa constate nelegalitatea numirii in functie a domnului Marcel Ciolacu in calitatea de presedinte interimar al PSD, cerand aceleiasi instante sa constate si faptul ca toate CEX-urile Nationale ale PSD convocate de domnul Marcel Ciolacu, in calitate de Presedinte Interimar PSD sunt NELEGALE SI NESTATUTARE, la fel si hotararile luate in cadrul acestora.

Fac acest gest cu inima stransa, fiindca iubesc PSD, nu pentru ca vreau sa ii fac rau. Rau vor sa ii faca cei ce vor sa predea PSD la cheie lui Iohannis, sa il duca la sub 20 la suta si sa il extermine, implinind voia dictatorului de la Cotroceni.

Eu inca mai cred ca PSD poate fi salvat, acesta e gestul meu de a-l apara, ca sa nu ajunga prada hoitarilor aciuati in partid.

Liviu Alexa, pesedist

„C Ă T R E,

​​​​​TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA CIVILA

​​​​​​ACTIUNE CIVILA

​Pe calea careia inteleg sa va solicit :

* Sa constatati ca la sedinta Comitetului Executiv National PSD din 27 11 2019 nu s-au respectat prevederile statutare, iar domnul Marcel Ciolacu a fost votat presedinte interimar al PSD in mod cu totul nestatutar si nelegal, cu depasirea atributiilor CEX-ului National PSD si in conditiile in care domnul Eugen Orlando Teodorovici trebuia sa preia si sa exercite atributiile Presedintelui PSD pana la organizarea unui nou Congres al PSD, avand in vedere ca acesta ocupa si mai ocupa si in prezent functia de PRESEDINTE EXECUTIV AL PSD, tot NELEGAL SI NESTATUTAR FIIND VOTATI SI VICEPRESEDINTII PSD IN LOCUL CELOR CE SI-AU INAINTAT DEMISIA LA SEDINTA CEX-ULUI DIN 27.11.2019;

* Sa constatati ca potrivit Statutului PSD nu exista functiile de presedinte interimar si nici de secretar general interimar si nici nu este prevazuta perioada interimatului in cazul functiei de presedinte PSD sau de secretar general PSD, iar in cazul vacantarii functiei de Presedinte al PSD atributiile acestuia sunt preluate de PRESEDINTELE EXECUTIV AL PSD, asa cum s-a intamplat si in data de 27.05.2019 cand doamna Viorica Dancila a preluat si exercitat atributiile PRESEDINTELUI PSD, ca urmare a faptului ca fostul Presedinte al PSD, domnul Liviu Dragnea fusese arestat ca urmare a unei condamnari definitive;

* Sa constatati ca completarea componentei interimare a Biroului Permanent National al PSD a fost efectuata cu incalcarea prevederilor Statutului PSD, mai exact a prev. art. 119 alin.1 pct.6, 122 alin.2, art.128alin.2 din Statutul PSD;

* Sa constatati ca toate CEX-urile Nationale ale PSD convocate de domnul Marcel Ciolacu, in calitate de Presedinte Interimar PSD sunt NELEGALE SI NESTATUTARE, la fel si hotararile luate in cadrul acestora;

* Sa constatati ca Comitetului Executiv National PSD din 14.01.2020 nu a fost legal convocat, nu a avut o ordine de zi care sa fie comunicata membrilor acestuia, anterior sedintei CEX-ului National PSD;

* In principal, sa constatati nulitatea absoluta a hotararii Comitetului Executiv National PSD nr. 346 din 14.01.2020, convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj, ca fiind luata cu incalcarea prevederilor Statutului si a Legii 14/2003 privind Partidele Politice, fiind intocmita PRO CAUSA, fiind totodata si nelegala, nemotivata si neintemeiata, iar in subsidiar nulitatea relativa a Hotararii CExN NR.346 din 14.01.2020, convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj;

* sa dispuneti anularea Hotararii CEX-ULUI National al PSD NR.346 din 14.01.2020 convocat in baza Deciziei nr.255/10.01.2020, privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de presedinte interimar al Organizatiei Judetene PSD Cluj, ca fiind luata cu incalcarea prevederilor Statutului PSD si a LEGII 14/2003 privind Partidele Politice, fiind intocmita PRO CAUSA, fiind totodata si nelegala, nemotivata si neintemeiata”, a scris Liviu Alexa, pe pagina sa de Facebook.