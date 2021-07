Prunele sunt fructele miraculoase pentru sănătate. Ele vin în ajutorul nostru atunci când întâmpinăm o serie de probleme. În plus, sunt extrem de gustoase și au foarte puține calorii. Așa încât, este extrem de indicat să consumăm prune ori de câte ori avem posibilitatea.

Probabil că mulți știm că ele sunt indicate în curele de slăbire, dar nu cunoaștem motivul exact. Unul dintre beneficiile prunelor este că ele sunt extraordinare pentru înlaturarea constipației și a problemelor digestive. Prunele sunt pline de fibre alimentare, sorbitol și isatin.

Un alt lucru puțin cunoscut când vine vorba de prune, este că ele îți protejează inima. O prună medie are 113 mg de potasiu și ajută la reglarea hipertensiunii. În plus, reduce riscul de anevrism sau cum mai este denumit, atac cerebral.

Fructul minune ne protejează și împotriva cancerului și deteriorării celulare. El curață din organism radicalii liberi vătămători, datorită antocianinelor. Prunele distrug celulele cancerului la sân. Extractul de prune poate omora celulele agresive ale cancerului la san.

Beneficiile consumului de prune

În plus, prunele previn diabetul. Având un indice glicemic scăzut, aceste fructe ajută la reglarea nivelul zaharului din sânge și reduce riscul diabetului de tip 2. Ele sunt și o buna sursa de vitamina C. Pruna este utilă pentru reumatism, ajută la eliminarea colesterolului din organism, previne formarea cheagurilor de sânge, întărește ficatul. Fructele plantei conțin fructoză, zaharoză, glucoză, minerale și vitaminele din grupele A, C, B. Frunzele conțin caroten, fitoncide. Dintre minerale, există compuși de potasiu, fier, iod, cupru și zinc.

Un alt beneficiu este că ele îmbunătățesc sănătatea oaselor. În plus, ele au puține calorii și mulți nutrienți. O pruna mica contine doar 30 de calorii. Prunele sunt pline de antioxidanti și s-a dovedit că au rolul de a încetini dezvoltarea bolii Alzheimer. În ceea ce privește pruna uscată, aceasta conține toate substanțele care se găsesc în fructele de padure proaspete.